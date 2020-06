Un reto de ambición para el Athletic en el Camp Nou

Joaquín Caparrós ha dejado una larga nómina de frases para la historia a lo largo de su trayectoria como entrenador, varias de ellas pronunciadas durante sus cuatro años al frente del Athletic. El utrerano presume de un repertorio muy locuaz que suele permanecer en la retina del aficionado y, cómo no, en la hemeroteca, muy recurrente en ciertos casos. Este es uno de ellos. Expresiones como "En el fútbol se pasa en cinco minutos de puta a monja" (diciembre de 2008), "Déjate de imagen, clasificación, amigo" (abril de 2011 con motivo de la victoria rojiblanca en El Sadar tras un horroroso derbi) o "Ya hemos visitado al dentista, que pase el siguiente" (agosto de 2013 tras caer el Levante al que dirigía en el Camp Nou por 7-0) se han convertido en legendarias y quizá hoy toque rememorar esta última. No porque el Athletic esté abocado a sufrir un varapalo en su visita al Barça, sino porque el coliseo azulgrana es uno de los campos malditos de su historia reciente, ya que no vence allí en liga desde la campaña 2001-02, cuando lo hizo con goles de Santi Ezquerro e Isma Urzaiz (1-2). Desde entonces, ha sufrido catorce derrotas consecutivas y tres empates, el último de ellos en la pasada campaña bajo el mandato de Eduardo Berizzo (1-1, con gol de Óscar de Marcos), pero el Athletic cuenta con un factor motivador: no ha perdido ninguno de sus cuatros compromisos recientes, tres de ellos disputados en San Mamés, que los saldó con sendos triunfos épicos por 1-0 en los instantes finales de cada uno de ellos, con tanto en la jornada inaugural de Aritz Aduriz (el último anotado por el donostiarra, que ha colgado las botas por culpa de su lesión de cadera) y de Iñaki Williams, en el partido de los cuartos de Copa.

Estos éxitos permanecen muy frescos en la memoria athleticzale y sirven de acicate para el colectivo de Gaizka Garitano, consciente de la dificultad de sacar tajada en su visita a un Barça dolido en la autoestima después de perder el liderato a manos del Real Madrid, que domina el average particular sobre los culés. El Athletic, incluso, tiene mucho que ganar y poco que perder, pero para que ocurra lo primero tiene que tirar de un gesto sumamente ambicioso en el matiz mental y en el táctico, porque una versión pequeña puede hacer buena la máxima de Caparrós, que ya sufrió continuos chascos frente al Barça como técnico de los leones, con la final de Copa de 2009 en Mestalla y la Supercopa de ese mismo año, ambas perdidas, como referencias. Una ambición, además, que debería emerger también si la apuesta por la conquista de un billete para la Europoa League es real. Lo cierto es que la séptima plaza, la que permite el retorno a la competición continental, dista a cinco puntos y la ocupa curiosamente la Real Sociedad, que se ha desactivado en este rentrée de la liga, aunque también se encuentran en la misma pomada el Villarreal, Valencia y Granada, sin perder de vista al Getafe, que está de capa caída.

Garitano, que tiene las bajas de Ibai y Beñat por lesión y que ha citado a los cachorros Vivian y Vencedor, está obligado a hacer rotaciones y tirará de un once con novedades. Una de ellas se ubica en el lateral izquierdo debido a la ausencia por sanción de Yuri Berchiche, uno de los leones más fiables, mientras que el derioztarra también podría modificar su pizarra y rescatar el sistema de tres centrales, que ya ha utilizado este curso en partidos de semejante perfil, como en el Santiago Bernabéu o en el Sánchez Pizjuán, al igual que en los últimos diez minutos del duelo ante el Atlético de Madrid el pasado día 14. Si es así, Unai Núñez acompañaría a Yeray e Iñigo Martínez, que está a una sola amarilla de la sanción, en el eje defensivo, al mismo tiempo que podrían tener un respiro Capa, Muniain y Raúl García. Por el contrario, podrían tener su oportunidad Lekue, Balenziaga, De Marcos o Villalibre.

Quique Setién es conocedor de que no puede ceder más puntos en su mano a mano con el Real Madrid, que debe pasar por San Mamés, y tirará de todo salvo de Sergi Roberto y el holandés Frenkie de Jong, ambos ausentes por lesión.

nuevos horarios

A las 14.00 frente al real madrid

Jornadas 33 y 34. LaLiga dio a conocer ayer los horarios de los encuentros correspondientes a la trigésimo tercera y trigésimo cuarta jornada de Primera División, y en las cuales el Athletic vuelve a jugar en el ingrato horario de las 14.00 horas, que lo hará por tercera vez desde que se reanudara la competición a causa de la pandemia del covid-19. Será en la jornada 34, cuando recibe en San Mamés el 5 de julio, domingo, al Real Madrid, actual líder empatado a puntos con el Barcelona. Antes, el conjunto rojiblanco deberá comparecer en Mestalla para medirse al Valencia el 1 de julio, miércoles, a las 19.30 horas.