Quique Setién no se fía del Athletic

El Athletic visita esta noche (22.00 horas) a un Barcelona herido en el orgullo tras haber perdido el fin de semana el liderato de la liga en favor del Real Madrid. El despido de Ernesto Valverde y la apuesta por Quique Setién no están dando los frutos previstos, por no hablar del "buen juego" que prometió el técnico cántabro, y el conjunto azulgrana no depende de sí mismo para revalidar el título de liga. Todo está en manos del conjunto merengue, que tiene el gol average particular ganado con el equipo azulgrana. Casi sin tiempo para digerir el empate frente al Sevilla, el Athletic mide hoy la reacción de un equipo que con Setién en el banquillo hincó la rodilla en su visita a San Mamés en los cuartos de final de Copa.

Ese es seguramente el motivo por el que el entrenador del Barça no se fía de su rival de esta noche, aunque todo hace indicar que Gaizka Garitano alineará un once poco reconocible. "Es verdad que la paciencia nos ayudará mucho para evitar sus contras con más facilidad, pero bueno, seguro que habrá más cosas que tendremos que controlar, ya nos pasó en la Copa", apuntó Setién. Al técnico azulgrana le recordaron que el Athletic no gana en el Camp Nou desde el año 2001 y este restó importancia a dicho dato: "La estadística no es algo que me preocupe, pero creo que vamos a estar bien y vamos a ganar".

En otro orden de cosas, tal y como podía esperarse, Setién fue preguntado en más de una ocasión sobre la polémica arbitral del choque del domingo entre la Real Sociedad y el Real Madrid, pero salió del paso como buenamente pudo. "Hay cosas que se alejan de tus capacidades. Intentaremos hacer bien las cosas en el terreno de juego y no hay más. Unas veces uno está más contento y otras menos. Se puede considerar una injusticia, otras te benefician, pero lo que no cambia es que siempre va a haber polémica", expuso.

Por último, cuestionado acerca de las posibilidades que tiene su equipo de lograr el título de liga ahora que ocupa la segunda posición, Quique Setién dijo estar "convencido" de que pueden "ganar el campeonato". "Vamos a seguir haciendo todo lo posible, mejorando todos los aspectos que sean necesarios y manteniendo lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas".