Entre el acierto, un buen plan y la suerte

Gaizka Garitano, que vive estos días un carrusel de ruedas de prensa poco habitual, con comparecencias que casi se solapan las unas con las otras, cosas del guion y de la dinámica en la que se ha metido el fútbol en su particular desescalada, dio ayer con las tres claves para que su equipo saque algo positivo en su visita al Camp Nou, un campo donde el Athletic no gana desde el año 2001. Bromeó al preguntarse que "quién tiene la fórmula" para conquistar el feudo culé, pero acto seguido admitió que "lo importante es tener un plan". "Eso lo vamos a trabajar bien, como siempre, para que todo el mundo tenga las ideas claras. Tienes que hacer las cosas bien, tener un puntito de suerte y acertar en las ocasiones que tienes en ataque. Intentar hacer gol cuando llegas arriba. El otro día el Leganés tuvo dos ocasiones claras con empate a cero en el marcador y no acertaron", expuso el técnico de Derio.

A pesar de que el Barcelona perdió el fin de semana el liderato en favor del Real Madrid y que son estos últimos quienes dependen a día de hoy de sí mismos para conquistar la liga, Garitano dijo ver "bien" a su rival de esta noche. "Tienen jugadores muy buenos y una idea de juego muy claro. Lo que hay que hacer es un buen trabajo, no ponerles las cosas fáciles en defensa, también hace falta una pizca de suerte y cuando llegues al ataque acertar. No es fácil hacer ocasiones allí. Si no aciertas en las que tienes es complicado sacar un resultado positivo", insistió.

Catalogó el técnico la visita al Camp Nou como "la más difícil" de cada temporada. "Sí, es el partido más complicado del año. Pero vamos con ilusión para afrontar un reto bonito. Sabemos que es complicado, pero no solo para nosotros. Intentaremos sacar un buen resultado y antes del partido siempre tienes confianza en hacerlo". Poco después matizó que jugar en el Santiago Bernabéu puede ser "igual de complicado", aunque matizó que "cuando he ido de futbolista y como entrenador siempre he tenido la sensación de que en el Bernabéu siempre tienes alguna opción. En el Camp Nou te sientes acosado porque ellos tienen el balón y es muy difícil salir".

Una de las cuestiones sobre la que prefirió pasar de puntillas Garitano fue la de la continua guerra de polémicas arbitrales que rodea casi a cada encuentro en el que el Barcelona o el Real Madrid son protagonistas y que se recrudece a medida que el campeonato liguero va tocando a su fin: "No me preocupo demasiado por ello. Todos queremos hacerlo lo mejor posible. Los jugadores, los entrenadores, los árbitros... No me preocupa. No queremos que los árbitros nos den ni nos quiten. No tenemos ningún tipo de preocupación antes de que empiece el partido". No oculto, eso sí, que este tipo de cuestiones son "la salsilla del fútbol". "Nos tenemos que abstraer de eso y, por qué no, sacar un buen resultado allí".

Por último, cuestionado por estado físico de sus futbolistas, Gaizka Garitano admitió que si bien tiene a algunos futbolistas "frescos" otros "están muertos" por el cansancio. "Hay algunos que han acumulado muchos minutos habiendo jugado tres partidos en seis días y hay que hablar con los jugadores. Eso lo tenemos que gestionar los entrenadores", concluyó.