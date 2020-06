La victoria ante el Betis y el esfuerzo físico realizado por los jugadores al tener que afrontar tres partidos en solo seis días dejaron ayer sumamente satisfecho a Gaizka Garitano, que elogió el desempeño de sus pupilos en un partido sellado con triunfo para mantener viva la llama europea. "Queremos estar vivos hasta el final", subrayó el técnico rojiblanco en su rueda de prensa posterior al choque, en la que remarcó que "hemos hecho un esfuerzo muy importante, algunos jugadores han acabado muy tocados y estoy muy satisfecho con el partido que hemos hecho". "Con el balón hemos dado un paso adelante, en defensa hemos estado bien también y ha jugado Unai Núñez, por lo que estoy contento con todo", incidió el derioztarra, que calificó como justa la victoria, si bien confesó que "si el Betis hubiese marcado su penalti habría empatado y también hubiera sido justo".

"En los diez últimos minutos se ha notado el cansancio, porque el Betis había tenido dos días más de descanso y eso es una gran ventaja en estas circunstancias, como un gol, al haber estado todos tres meses sin competir", apuntó asimismo Garitano, molesto con dicho escenario, dado que "al final necesitábamos más de cinco cambios, pero aguantamos la ventaja hasta el final". El equipo, no en vano, está "muy bien" psicológicamente, si bien "cuando estás en el Athletic solo vale ganar y en los cinco últimos partidos llevamos tres victorias y dos empates contra rivales difíciles". "La exigencia es muy grande aquí y la aceptamos para intentar estar vivos hasta el final en la pelea por entrar en Europa después de no poder hacerlo a través de la Copa, incluso con la desventaja de puntos que teníamos y de tener que jugar tres partidos en seis días, que no sé si lo habrá hecho algún otro equipo", insistió el entrenador rojiblanco, que sigue viendo "muy difícil" el reto de alcanzar la Europa League y tiene claro, respecto a Unai Simón, que "en Primera hay muy buenos porteros y no quisiera comparar, pero para mí es uno de los mejores que hay y está a un nivel muy alto".

MORAL PARA EL CAMP NOU

El triunfo ante el Betis, así las cosas, da a los leones "mucha moral" para visitar este martes al Barcelona, según resaltó tras el partido Iñigo Córdoba. "Después de la cuarentena llevábamos dos empates y queríamos ganar para reengancharnos a la pelea por Europa; hemos hecho un gran partido en un encuentro complicadísimo y estamos muy contentos", añadió el atacante bilbaino, titular por tercer partido consecutivo tras salir de inicio también las dos jornadas anteriores contra Atlético y Eibar, envites en los que fue sustituido a diferencia del encuentro de ayer, en el que completó los noventa minutos.