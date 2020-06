Las declaraciones: "Positivo" para Garitano

El empate firmado ante el Eibar en Ipurua no dejó un mal sabor de boca a Gaizka Garitano, quien aseguró en su rueda de prensa posterior al partido que "es un punto positivo". "Queríamos los tres, pero el rival también juega y no hemos podido. Sabemos que punto a punto no podemos llegar a Europa, pero queda mucho todavía. Los partidos aquí son complicados y lo hemos intentado", expuso el técnico, quien agregó que "para un equipo como el nuestro no es fácil ganar todos los partidos y este es un punto positivo fuera de casa, aunque ahora tenemos que pensar en ganar el sábado, porque llevamos dos victorias y dos empates seguidos".

"Para llegar a la meta europea hay que sumar de tres en tres, pero de cero en cero sí que no se hace nada y de uno en uno te va obligando a ganar, eso lo sabemos", matizó el derioztarra tras apuntar, en relación al desarrollo del choque, que "entramos muy bien, pero en el segundo tiempo nos costó más, porque nos empezaron a poner balones a la espalda y nos costaba salir". "Aun así, hemos hecho el segundo gol y en este campo ya sabíamos lo que había", incidió Garitano, que quiso hacer hincapié en que la meta europea "es un objetivo difícil de conseguir y más con la desventaja que tenemos, pero hemos sacado dos empates contra dos rivales difíciles y el equipo está compitiendo bien".

Cuestionado por el creciente dominio del Eibar durante el choque, el preparador lamentó que "sin balón hemos estado bien, pero con él nos ha costado. Iker (Muniain) ha fallado muchísimos pases en situaciones en las que podíamos avanzar y tampoco hemos centrado a pesar de tener muchas oportunidades para hacerlo. La vez que lo hemos hecho, hemos marcado el segundo".

satisfecho tras el parón En cuanto a su grado de satisfacción con el desempeño del equipo en el regreso a la competición, el de Derio destacó que "hemos hecho un buen empate haciendo un muy buen partido contra uno de los mejores equipos del mundo como es el Atlético y contra el Eibar, ¿a quién no le cuesta aquí?". "No sé si no veis al Eibar todas las semanas, pero los partidos en Ipurua se desarrollan así. Nos hemos tenido que defender", añadió el técnico, que no quiso ahondar en la influencia de la falta de público en los campos al entender que puede emplearse como "excusa", dado que "no sé medir la importancia de que haya gente o no y se hace raro, pero nos estamos acostumbrando a jugar así y tenemos que competir en estas circunstancias". "Es lo que hay", sentenció Garitano, que tampoco quiso valorar la actuación arbitral, toda vez que "no he visto las jugadas, pero estos partidos son difíciles de arbitrar al haber mucho juego aéreo y disputas".

nuevo entrenador de porteros

Iraizoz ficha por el barakaldo

Acompaña a Aitor Larrazabal. Después de colgar los guantes en el Girona el año pasado, el exrojiblanco Gorka Iraizoz comenzará la próxima temporada en el Barakaldo su carrera en los banquillos. El portero navarro, el tercer guardameta con más partidos en la historia del Athletic, será el preparador de porteros en el cuerpo técnico liderado por Aitor Larrazabal, que regresa a las filas del conjunto fabril en la que será su segunda etapa en Lasesarre. Iraizoz, de 39 años de edad, se incorpora al Barakaldo junto al preparador físico Kepa Rodríguez, cuyo último equipo ha sido el Arenas.