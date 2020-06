Garitano: "Tenemos que adaptarnos a las nuevas dificultades"

Bilbao – La palabra "adaptación" y sus distintos sinónimos cobraron una especial relevancia en la rueda de prensa que de manera telemática ofreció Gaizka Garitano en la matinal de ayer desde Lezama. Una cita ante la prensa como antesala de lo que se viene hoy: la vuelta del fútbol a San Mamés. En un escenario totalmente novedoso, sin público en las gradas y, que a la espera de las decisiones que adopte próximamente el Consejo Superior de Deportes (CSD) podría repetirse en las once jornadas de liga que restan por disputarse, el técnico del Athletic, renovado recientemente hasta el 30 de junio de 2021, hizo bastante hincapié en un aspecto que considera vital, la aclimatación a lo desconocido. También Diego Pablo Simeone reparó en numerosas ocasiones en ello.

"Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las nuevas dificultades y situaciones que te demanda el fútbol o la vida. El que mejor se adapta es el que sale ganando, tratar de competir bien contra el Atlético y olvidarnos de excusas o de situaciones", expuso Garitano, quien no ocultó que hay "mucha incertidumbre" en torno a lo que vaya a pasar en lo que resta de liga. Una incógnita que es igual "para todos los equipos", por lo que no hay excusas que valgan, según el técnico de Derio: "No podemos ponerlo como excusa porque estamos todos igual. En las mismas condiciones excepto en el tiempo que tenemos entre partidos, que eso sí es diferente".

Garitano aprovechó los micrófonos como altavoz para mostrar su desacuerdo por el calendario establecido por LaLiga –el Athletic jugará tres partidos en diez días y el Betis, por ejemplo, tres en quince–, como ya han hecho varios de sus futbolistas a lo largo de la semana, pero recalcó una vez más que no quiere excusas de ningún tipo. "Ya hemos hablado mucho de esto. No se pueden poner excusas. Tenemos que adaptarnos a lo que hay. Sabemos que vamos a tener que jugar cada tres días y que venimos con una preparación corta, como el resto de los equipos".

Así las cosas, el entrenador rojiblanco ha dedicado más tiempo del habitual en trabajar aspectos psicológicos para evitar pérdidas de concentración en un San Mamés vacío. "Es difícil porque no hemos jugado así, sin gente, pudiendo hacer cinco cambios... Hemos hecho dos o tres pruebas en San Mamés, pero son circunstancias distintas. No hay excusas, vamos a jugar a con las condiciones que hay y tenemos que habituarnos a ello. Conozco bien al equipo y sé que puede ofrecer cosas buenas en los momentos difíciles".

Otra de las cuestiones que pueden jugar un papel relevante en esta clase de partidos es el de la motivación, algo que no preocupa demasiado a Gaizka Garitano: "Qué más motivación hay que jugar con la camiseta del Athletic, con todos de aquí. No encuentro en el mundo del fútbol mayor motivación que jugar con la camiseta del Athletic, poder representar a tu pueblo jugando con la gente de aquí. Tener una mayor motivación que esa no la puedo encontrar en ningún equipo, en ningún país. Mayor motivación que esa no podemos tener".

el atlético de siempre

En otro orden de cosas, relativas estas a su rival de este mediodía, Garitano aseguró que espera al mismo Atlético de siempre. "Todos introducimos matices, pero no creo que cambie su esencia. Llevan ocho o nueve años jugando de la misma manera. Pueden introducir matices si juega un futbolista u otro, pero tienen un estilo de juego muy reconocible. Esperamos al Atlético de Madrid de siempre. Somos dos equipos que nos reconocemos y me gustan ese tipo de equipos, que se reconocen por lo que hacen. El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa en eso", explicó.

Mensaje de la policía

Evitar aglomeraciones. La Policía Municipal de Bilbao lanzó ayer un mensaje a través de sus redes sociales para pedir a los aficionados que eviten aglomeraciones al presenciar el partido de hoy.