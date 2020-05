Ibai Gómez: "Aduriz, muy competitivo y buena persona"

Bilbao – La rueda de prensa de Ibai Gómez cayó a las pocas horas de que Aritz Aduriz anunciase su decisión de colgar las botas y la noticia acaparó su turno de casi media hora. Calificó de "injusto" el final que el destino ha deparado a "un jugador que creo que entra dentro de lo máximo de la historia del Athletic". Lo argumentó así: "Poder despedirse con un título es lo que se merecía y me da mucha pena que lo haya tenido que hacer así". Pese a que no intervendrá en la final de Copa, Ibai estima que Aduriz "es parte" de dicha conquista al igual que "todos los jugadores que hemos estado en la temporada" y auguró que estará físicamente con el resto de la plantilla celebrando el triunfo sobre la Real Sociedad: "Estoy convencido de que saldrá bien y de que sacaremos la gabarra. En ella tiene que estar Aduriz".

Los compañeros, que eran conscientes de las penurias que lastraban al veterano ariete, se enteraron de su adiós poco antes de que lo comunicara públicamente: "Sabíamos lo del problema de cadera desde hace tiempo y que hacía todo lo posible para aportar al equipo. Él tenía claro que si era mejor dar un paso al lado, lo iba a dar. Es él quien sabe en qué situación física está". Aseguró Ibai desconocer el estado actual de su compañero, por no haber coincidido en las sesiones grupales que se desarrollan en Lezama, pero el desenlace no le coge desprevenido: "Él siente que no puede dar más, lo ha meditado. Aunque estando cojo puede dar mucho a todos, es una decisión que tiene lógica".

Rememoró el primer día de entrenamiento en que coincidió con Aduriz: "Lo que más me sorprendió es que yo ponía cualquier centro, aunque fuera flojo, y él se mantenía en el aire y le daba mucha fuerza al remate. Luego, el nivel de competividad, siempre querer ganar, en cada partidillo, creo que es el compañero más competitivo con el que he jugado". A continuación, el extremo bilbaino se animó a perfilar el carácter de Aduriz: "Me quedaría con esa mezcla de competitivo y de buena persona. Ese equilibrio es muy difícil de mantener. Todos querríamos tener a un Aduriz al lado en el campo y si le conoces en el vestuario, mucho más".

Para redondear su valoración de Aduriz, Ibai le ubicó en su particular "top-3" rojiblanco junto a Julen Guerrero y Joseba Etxeberria. Si bien estima que su proyección trasciende el Athletic. Al respecto reveló que Marcelo Bielsa, "un genio que ha entrenado a delanteros excepcionales", dijo que no había visto uno como el donostiarra. No obstante, Ibai confía en que el club llenará el vacío que deja: "Cuando parece que las cosas se ponen difíciles y que el mundo se va a caer encima, el Athletic siempre tiene medios para salir adelante y estoy convencido de que así va a seguir siendo".

Sobre el proceso de vuelta del campeonato, Ibai lamentó la ausencia de amistosos en el plan de preparación y opinó de los partidos a puerta cerrada: "Es lo que toca, hay que adaptarse, aunque nos guste jugar con nuestra gente, que es lo más especial del fútbol profesional".