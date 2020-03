Resignación y paciencia entre la afición del Athletic

Las peñas del Athletic se toman con filosofía el aplazamiento de la final de Copa en La Cartuja: "Es mejor posponer el partido que jugarlo a puerta cerrada"

EL pasado miércoles, la Federación Española de Fútbol decidió aplazar la final de Copa que iba a enfrentar al Athletic y la Real Sociedad el próximo 18 de abril. Un acuerdo pactado entre las tres instituciones para hacer frente a la crisis del coronavirus y que a los aficionados rojiblancos no les ha pillado de sorpresa. "Se veía venir, ante todo lo que está ocurriendo lo normal es cerrar todo y acatar lo que dicen", explica David Iglesias, de la peña Goitiko Taldea. Con resignación, puesto que hay muchas ganas de derbi copero, y con paciencia, porque no queda más remedio que esperar, los seguidores del Athletic ven con buenos ojos el aplazamiento si este es el único remedio para evitar la cancelación de la final en La Cartuja. "Había que paralizarlo todo. No era lógico que unos partidos fueran a puerta cerrada, otros a puerta abierta, otros suspendidos, otros no... Había que unificar un poco los criterios. Tampoco pasa nada por estar un par de meses sin fútbol. Lo primero es lo primero", dice Joseba García, presidente de la Peña Deusto. Y de igual opinión es Juan Carlos Txirapozu, Tximu, de la Peña Piru Gainza: "Nos hubiera gustado disputar el encuentro en la fecha prevista, pero lo que no queremos es que se suspenda", dice. De hecho, esta asociación basauritarra ya tenía todo planeado, con un bus al completo incluido, para acudir a Sevilla en abril; pero prefiere volver a organizarlo todo antes que quedarse sin duelo ante la Real o que este se juegue a puerta cerrada.

Y es que la disputa de la final sin público es otra de las alternativas que baraja la Federación, pero los aficionados rojiblancos no quieren ni oír hablar de esta opción. "Antes de que se juegue sin público, preferimos que se aplace. No puede ser que el Athletic esté en una final y todo Bilbao esté metido en casa. ¿Y si la ganas? No podría sacarse la gabarra tampoco porque sería un evento masificado...", argumenta García. A la Peña Deusto el cambio de fecha tampoco le repercute mucho en sus planes puesto que "no dependemos de hoteles, vamos a la batalla. Teníamos varios autobuses llenos, la gente quiere ir a Sevilla hasta sin entrada y está dispuesta a ir cuando sea. Entonces, cuando se decida la fecha final, iremos". De hecho, el día definitivo, que todavía está por determinar, es otro tema de debate entre los aficionados rojiblancos. Tximu, por ejemplo, cree que se celebrará a finales de agosto, "cuando se jugaba antiguamente la Supercopa". A Iglesias no le desagrada del todo el 30 de mayo, fecha que se establece como una de las alternativas, mientras que a García le da igual cuándo sea mientras que "no la pongan entre semana porque eso nos complicaría mucho ir hasta Sevilla".

Sin Liga la crisis por el coronavirus también ha provocado la suspensión de LaLiga durante la dos próximas jornadas, aquellas en las que el Athletic recibía al Atlético de Madrid y viajaba a Ipurua para enfrentarse al Eibar. Ante esto, los peñistas rojiblancos mantienen el mismo discurso: "Jugar a puerta cerrada no es bueno para la competición, a nadie nos gusta". Aunque lamentan que esta decisión llegue justo cuando el conjunto de Gaizka Garitano había cogido una buena racha. "Es mala suerte porque te corta la dinámica positiva, que a veces es la que te hace ganar partidos. Porque contra el Valladolid metimos cuatro goles sin hacer un gran partido, pero solo queda resignarse", admite Iglesias. García, por su parte, alaba la decisión de LaLiga ya que "hay que mirar por el bien común, no tiene sentido jugar sin público porque eso no es fútbol y los jugadores también corren riesgos. Así que como si se paraliza hasta septiembre". Mientras que Tximu se pone "en manos de los que deciden" porque, aunque se paraliza la competición justo cuando los leones estaban cogiendo carrerilla, este peñista cree que "el fútbol siempre pone a cada uno en su lugar y el Athletic siempre cumple".

