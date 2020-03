Quieren la guinda "de oro"

Bilbao – El ansiado momento ha llegado. El Athletic, cinco años después, se encuentra a las puertas de una nueva final de Copa que pasa por sobrevivir esta noche al infierno en el que la afición del Granada promete convertir el Nuevo Los Cármenes, donde los leones intentarán hacer valer el 1-0 cosechado en el partido de ida y dejar así en la cuneta a un rival que busca con ahínco alcanzar su propio sueño. En la obligación de evitar que los andaluces escriban una nueva página en su historia se encuentran los pupilos de Gaizka Garitano, que viajan al completo hasta territorio nazarí por expresa voluntad del plantel. "Los jugadores querían ir todos y por mí no hay ningún problema", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa que ofreció ayer, en la que ocultó su plan para llegar a la final al no querer dar pista alguna acerca del dibujo táctico por el que apostará, ni de la identidad del sustituto de Dani García.

Sí resaltó el derioztarra que el ánimo entre sus pupilos asoma reforzado tras el último triunfo firmado ante el Villarreal en liga, dado que "el ánimo no nos falta nunca, pero necesitábamos reforzar el trabajo que estábamos haciendo con una victoria, lo hicimos ganando a un rival difícil y cogimos así un poco de aire en liga que también nos viene bien". "Ahora encaramos este partido tan bonito sabiendo que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí, porque empezamos 128 equipos en la Copa y solo quedamos cuatro tras un camino que no ha sido nada fácil. Queremos ponerle la guinda de oro y llegar a jugar una final", subrayó Garitano, quien aseguró que "podemos tener otros defectos, pero somos animales competitivos y este tipo de partidos nos gusta jugarlos".

"Somos un rival complicado y ellos también lo son, por eso estamos en semifinales, porque somos dos buenos equipos que han hecho las cosas bien", explicó asimismo el técnico vizcaino, que restó importancia al ambiente que se vivirá en Los Cármenes, pues "al jugar el partido de vuelta en casa ellos cuentan con el factor campo a favor, pero al final son los jugadores los que deciden las cosas en el césped". Tampoco dio mayor importancia el de Derio a la mayor experiencia con la que cuentan sus jugadores a la hora de afrontar encuentros como el de hoy, toda vez que "cuando empieza a correr el balón se trata de quién puede más y son muchos factores y detalles los que influyen en cada partido".

el 1-0 "no se gestiona" En cuanto a la manera de saltar al campo tras el 1-0 registrado en el choque de ida en San Mamés, Garitano confesó que "no sé cómo se plantea, ni cómo se gestiona un partido en el que empiezas con una ventaja de 1-0, porque no vas a estar los noventa minutos defendiendo ese gol". "Hay que jugar normal, intentando hacer todos los goles que puedas y que no te hagan, como en un partido normal. Otra cosa es en los últimos diez o quince minutos cuando son eliminatorias, en los que cada equipo intentaremos gestionar la ventaja o la desventaja que llevemos", relató el timonel rojiblanco, que apeló al orgullo que conlleva defender la camiseta del Athletic y jugarse el pase a la final copera "siendo todos los jugadores amigos y gente de aquí".

"Muchos de ellos llevan jugando juntos desde pequeños y siendo algunos vecinos que venían a Lezama a entrenar juntos. Jugar una semifinal con el Athletic así es impagable y lo vamos a hacer contra un rival que tiene bastantes extranjeros y que viene haciendo las cosas muy bien con un buen entrenador", expuso con satisfacción Garitano, que puso en valor que si no asoman en semifinales gigantes como Real Madrid o Barcelona es "porque los que seguimos en la competición les hemos eliminado, por lo que estamos aquí los que más fuertes hemos sido para competir en situaciones extremas".

"Ni el Granada, ni nosotros somos de rendirnos fácil o bajar la cabeza. Los dos equipos somos duros de pelar hasta el minuto 90 y fuertes mentalmente, por lo que pase lo que pase, estaremos en la pelea hasta el pitido final, eso seguro", advirtió el derioztarra, convencido de que Athletic y Granada pierden "por igual" con las bajas por sanción de Dani García y Roberto Soldado, al tratarse de dos jugadores "muy importantes".

La cita de esta noche, especial para Garitano, quien no supo decir si es la más importante de su carrera como técnico, arrancará después de un discurso interno en el que el técnico rojiblanco se mostrará "natural" con sus jugadores, pues "no soy de preparar grandes discursos, así que diré lo que sienta en el momento".

