El Granada se conjura

El Granada confía en la remontada. Lejos de encarar con dudas el reto de alcanzar la final de Copa a costa del Athletic tras el 1-0 en contra recibido en San Mamés en el partido de ida, el vestuario nazarí se ha conjurado para dar la vuelta a la eliminatoria al calor de una entregada afición que promete convertir el jueves el Nuevo Los Cármenes en una auténtica caldera. Sabedores de ello son los hombres de Diego Martínez, convencidos de sus posibilidades frente a un Athletic al que respetan, pero no temen de cara a un crucial encuentro en el que tienen puestos los cinco sentidos.

En ello hicieron hincapié ayer ante los medios de comunicación cuatro futbolistas con marcado peso específico en la plantilla como Germán Sánchez, Víctor Díaz, Antonio Puertas y Carlos Fernández. Los cuatro, para más inri, descansaron de inicio el pasado sábado en el envite liguero contra un Celta que, ante siete suplentes habituales en las filas nazaríes, no pudo pasar del empate a cero frente a un equipo decidido a colarse en la final del torneo del K.O. "Es el momento y en el vestuario se palpa que se avecina algo muy bueno", remarcó en la matinal de ayer el extremo Antonio Puertas, autor de cinco goles en los 25 partidos de liga que ha disputado este curso y de un tanto en la Copa, al firmar la diana que dio la clasificación al Granada ante el Tamaraceite en la segunda ronda.

El almeriense, quien destacó en el media day organizado por el Granada su "inmensa ilusión" por alcanzar una final que pasa por sobreponerse al 1-0 en contra con el que figuran los andaluces, explicó que "llevo aquí seis años y he pasado grandes momentos, pero este es el reto más importante hasta ahora". "Llegamos en un gran momento de juego y saldremos al campo con una fortaleza mental enorme, porque sabemos que tenemos que salir a por todas desde el primer minuto y a intentar ponernos por delante en el marcador lo antes posible", agregó el atacante andaluz, quien hizo un llamamiento a la afición nazarí al solicitar que "no paren de animar, porque allí en Bilbao lo sufrimos y a ellos les alimentó mucho, así que esperamos que nuestra gente nos lleve en volandas para que no podamos parar de correr".

El central Germán Sánchez, uno de los capitanes del Granada, también se refirió a la importancia que adquirirá durante los noventa minutos la hinchada del Granada al asegurar que "el apoyo de la afición será esencial y clave para poder remontar la semifinal". "Será un partido cerrado, similar al de Bilbao y difícil, porque el Athletic tiene muchos registros y el que marque primero tendrá mucho ganado", aventuró el defensa de San Fernando, quien puso en valor la "experiencia" y la "historia" del equipo bilbaino antes de hacer hincapié en la importancia de no tener "ansiedad" durante el encuentro, en el que "tendremos que tener la mente fría, estar centrados y hacer las cosas bien como llevamos haciéndolas desde la pretemporada".

"Que no nos marquen será vital, porque si lo logran, habrá que ir a por tres goles", subrayó asimismo el propio Germán, quien aseguró no querer pensar todavía en una hipotética final al "no tener nada hecho y respetar al Athletic". "La baja de Soldado es importante, porque está curtido en mil batallas, pero esperamos no echarlo de menos", manifestó el central en relación a una sensible ausencia que también lamentó Carlos Fernández, quien ejercerá como único punta ante los leones. "El gol no será algo solo mío, sino de todos", declaró el ariete sevillano, consciente de que "tenemos una responsabilidad con el club, con la afición y con nosotros mismos, así que hay que estar a la altura más allá de quiénes jueguen".

"De cualquier manera" Cuestionado por el modo de superar la semifinal, Carlos Fernández resaltó que "nos vale pasar de cualquier manera y con gol del que sea". "Será complicado al tener un gran rival enfrente con mucha experiencia en este tipo de partidos, pero lo intentaremos con mucha ilusión y ganas", advirtió el andaluz, que llamó a cada aficionado que se desplace hasta Los Cármenes a hacerlo para "competir" desde el graderío.

En la comunión entre jugadores y aficionados puso también el foco Víctor Díaz, quien advirtió de la necesidad de "estar preparados para todo". "Desde el año pasado hemos trabajado con distintos sistemas y esa riqueza causa incertidumbre al rival", expuso, además, el lateral del Granada, quien calificó como "atípica" una semifinal para la que el Granada ya se ha conjurado.