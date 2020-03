"Ha sido escandaloso", denuncia Calleja

Indignado. Así compareció tras el partido Javier Calleja en la sala de prensa de San Mamés, donde el técnico del Villarreal criticó con suma dureza la actuación del colegiado catalán Medié Jiménez y la del extremeño Gil Manzano, árbitro presente ayer en una sala VOR que ratificó el penalti por manos de Pau Torres, el cual provocó la ira de un entrenador que fue expulsado después de protestar airadamente una entrada de Ander Capa sobre Santi Cazorla que le pareció merecedora de una "tarjeta roja clara". "La actuación del colegiado ha sido clave con su disparidad de criterios hacia uno y otro lado en jugadas decisivas, acompañado por las decisiones del VAR que también nos han perjudicado, como en otros partidos con el mismo árbitro", lamentó en referencia a la labor de Gil Manzano en la citada sala VOR.

"Ha sido escandaloso", subrayó acto seguido Calleja, quien agregó en relación a Gil Manzano que "siempre que le toca arbitrarnos, en todas las jugadas polémicas tiene un color que no es el amarillo". "La roja por la entrada a Cazorla es clara y el primer penalti no entiendo que no lo corrija el VAR, porque Pau no se puede cortar los brazos", añadió preso de un profundo enfado el entrenador del Villarreal, quien confesó sentir "impotencia" por lo observado durante los noventa minutos de un encuentro en el que recalcó que "los dos equipos hemos hecho un buen partido, pero no entiendo las decisiones arbitrales".

"A partir de ahora imagino que todas las manos en el área serán penalti. También el VAR ha estado rápido para decidir en la mano de Albiol y en el posible penalti que ha habido a Alcácer al final ni se lo ha planteado", indicó por último Calleja, quien apuntó en relación a las opciones europeas de su equipo que "el Athletic las tiene después de ganar este partido y si ellos tienen opciones, nosotros aún más".

ASENJO, EN LA MISMA LÍNEA El guardameta Sergio Asenjo, tras completar una extraordinaria actuación con intervenciones de sumo mérito como el penalti detenido a Iñaki Williams, también criticó la labor arbitral al afirmar que, a su juicio, se tomaron "decisiones incomprensibles". En relación al polémico penalti de Pau Torres, transformado por Raúl García, el de Palencia señaló que "se ve claramente que, cuando ve que un rival va a rematar, Pau quita los brazos para no hacer penalti y ni siquiera los jugadores del Athletic pensaban que lo era".

"El fútbol es de acciones muy rápidas y es difícil pitar, pero cuando la misma acción una vez la pitan y otra no, te entran dudas", comentó el propio Asenjo, quejoso también de que el VAR no hubiese entrado a valorar la entrada de Capa sobre su compañero Cazorla, en la que "casi le parten la pierna a Santi".