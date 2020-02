Aduriz centra el foco

Trece jornadas de liga, el crucial partido de vuelta de la semifinal de Copa contra el Granada y, quién sabe, si una nueva final del torneo del K.O. Ese es el corto, pero intenso trayecto futbolístico que tiene por delante Aritz Aduriz antes de colgar las botas el próximo 30 de junio, fecha en la que tocará a su fin la dilatada carrera de un hombre curtido en mil batallas que confía en no haber dicho todavía su última palabra como futbolista. Ayer, curiosamente, se cumplieron seis años de su hat-trick en San Mamés ante un Granada al que volverá a medirse el jueves en un choque copero de máxima trascendencia, si bien el 20 del Athletic tiene claro que las circunstancias obligan a poner los cinco sentidos en el compromiso liguero de mañana contra el Villarreal.

"Mentalmente estamos muy ilusionados con lo que tenemos por delante. Es una ilusión generalizada, no solo nuestra, pero tenemos que revertir la situación en liga y que nos genere confianza para lo que viene, por lo que tenemos que centrarnos cien por cien en el partido contra el Villarreal", subrayó el donostiarra, quien incidió en que "para preparar el siguiente partido que tienes, siempre es muy positivo hacer un buen resultado antes". Consciente es Aduriz, asimismo, de que la atractiva necesidad de alternar liga y Copa en las últimas fechas ha condicionado al equipo en el campeonato de la regularidad, en el que son ya diez las jornadas consecutivas sin ganar. Cuestionado al respecto, el rojiblanco confesó que "estaría engañando si dijera que la Copa no nos ha despistado un poco, es humano y no hemos sabido digerir o gestionar bien las dos competiciones, pero dentro de lo malo de estar diez partidos sin ganar en liga, estamos a tiempo de dar la vuelta a la situación y eso vamos a intentar para estar ahí hasta el final, porque quedan muchos puntos en juego".

"No sabría decir cuál es el motivo principal de esta mala racha, habrá varios que nos han impedido rendir a un nivel suficientemente bueno para poder sacar los partidos adelante, porque son muchos ya los que llevamos sin ganar en liga y somos conscientes de que tenemos que frenar esta racha, pero por cansancio o por diferentes detalles se nos han escapado muchos puntos y vamos a intentar volver a ganar en San Mamés, que es fundamental para nosotros", advirtió el propio Aduriz, quien reconoció que el desgaste físico puede ser uno de los desencadenantes del bajón liguero, si bien no considera que sea "el causante principal del desacierto que se ha dado, porque nuestros niveles físicos han sido muy parecidos a otros partidos que hemos ganado".

"Confío plenamente en la labor del cuerpo técnico en esa cuestión y también es verdad que hemos tenido una secuencia de partidos grande que nos ha podido pasar un poco de factura, pero el equipo lo ha asumido y creo que el grupo va a rendir a un buen nivel para sacar adelante los partidos", agregó al respecto el punta, que recordó que San Mamés "es fundamental para nosotros al ser nuestro sustento y nuestro motor". "Siempre tiene que ser la base de toda la temporada", añadió Aduriz para destacar en torno al Villarreal que se trata de un rival "muy poderoso ofensivamente, con capacidad para generar mucho y esa es una de las armas que tenemos que intentar contrarrestar, aunque también tienen debilidades y trataremos acudir a ellas de la mejor manera que podamos".

A pesar de la insistencia del delantero en poner el foco en el choque de mañana, en el que el vestuario rojiblanco está "concentrado al cien por cien", el delantero no es ajeno a lo que viene tras el compromiso liguero ante el Villarreal, nada más y nada menos que la vuelta de toda una semifinal de Copa que el Athletic encarará tras la victoria lograda en San Mamés por 1-0. "Lo inmediato es lo más importante y ahora mismo es el Villarreal, pero claro que es una semana crucial para el devenir de la temporada, aunque esperemos que no sea la más importante y que haya otra mucho mejor", indicó el donostiarra pensando en una hipotética final copera.

sin noticias del coronavirus En cuanto a la manera en la que la plantilla bilbaina está completando una semana de entrenamientos que siguió ayer su curso sin la presencia con el resto del grupo de Iker Muniain, Aduriz señaló que está siendo "normal", a pesar de las limitaciones provocadas por el coronavirus en otros lugares. "No tenemos ninguna información diferente a la de cualquier otro día de la temporada. Seguimos entrenando con normalidad y con absoluta rutina sin tener que hacer ninguna actuación especial. No soy médico, pero que sepamos, total normalidad", resaltó el ariete.