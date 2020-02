A semifinales de penalti

El Athletic sabe sufrir para doblegar desde el punto fatídico al tacón, que demostró su calidad y que puso a prueba el carácter de las rojiblancas. San Mamés arropó a su equipo

Athletic 2 - Tacón 1

ATHLETIC: Ainhoa, Oihane Hernández, Garazi Murua, Gimbert, Moraza, Damaris, Maite Oroz, Azkona (Min. 83, Eunate), Erika (Min. 88, Unzué), Lucía García y Yulema Corres (Min. 72, Valdezate).

TACÓN: Sara Ezquerro, Babett Peter, Ohale (Min. 37, Daiane), Ainoa, Esther (Min. 83, Carballo), Kaci, Thaisa, Jakobsson, Lorena (Min. 68, Ubogagu), Asllani y Jessica Martínez (Min. 78, Ortiz).

Goles: 1-0: Min. 33; Garazi Murua de penalti. 1-1: Min. 47; Jessica Martínez. 2-1: Min. 64; Garazi Murua de penalti.

Árbitra: González González (gallega). Amonestó a la local Lucía García y a las visitantes Jessica Martínez, Kaci y Lorena.

Incidencias: 10.991 espectadores en San Mamés en la eliminatoria a partido único de cuartos de final de Copa.

Bilbao - Aunque fuera gracias a dos penas máximas, el Athletic femenino mete la cabeza en semifinales tras eliminar al Tacón, un rival de exquisita calidad, de nueva creación, como demostró ayer, pero que parece aún un esbozo de lo que puede llegar ser en un futuro a largo plazo. El conjunto rojiblanco buscará evitar en el bombo al Barcelona y tendrá como compañeros de tarea al Sevilla y Logroño.

Con dibujos parejos (4-4-2) aparecieron bilbainas y madrileñas sobre el excelente verde. Casi sin un respiro, en la primera jugada del partido, Azkona sorprendió por la banda derecha, se coló hasta la cocina, y su centro no encontró rematadora. Fue un aviso temprano y muy claro. En la réplica, la paraguaya Jessica Martínez ya dejó muestra de su protagonismo con un piscinazo en el área pequeña que no fue sancionado. El partido nacía desatado, parecía un correcalles. Yulema no llegó de cabeza a un centro, en una falta medida al área por Erika. Y la respuesta fue de la brasileña Thaisa con su remate flojo a la media vuelta. El Athletic se hacía dueño del balón y lo movía y movía como si tuviera un tesoro en su poder y tan solo lo quisiera mostrar.

A Thaisa la dejaron recrearse en el área pequeña y estuvo a punto de dar un disgusto a la parroquia local, aunque el balón acabó en córner. En la contra Erika y Azkona pusieron a prueba la velocidad de la zaga del conjunto madrileño que no se vio sorprendida para nada en una carrera sin cuartel con intereses contrapuestos. Jakobson empezaba a mostrar su gran despliegue técnico en el área ante una defensa bilbaina que se mostraba algo nerviosa hasta el primer cuarto de hora. Se precipitó la sueca Asllani dentro del área y su balón se marchó desviado. Seguía el toma y daca y, por las locales, a bote pronto lo intentó la deseada Maite Oroz pero su finalización desviada se alojó en la grada. Aparentemente el control lo tenía el Athletic; sin embargo el peligro más evidente era del lado visitante.

Un serio aviso del conjunto madrileño partió de un jugadón de Asllani que finalmente perdonó la brasileña Thaisa cuando le llegó el balón desde el punto de penalti y lo mandó por encima del larguero de Ainhoa. Entonces vino la respuesta local que movió el marcador. Un balón dividido filtrado por Maite Oroz lo acabó pugnando Azkona con Ainoa y la delantera rojiblanca cayó al suelo decretando penalti la colegiada. Una falta cuando menos rigurosa. Garazi lo convirtió con tranquilidad, ajustando el balón al palo desde los once metros. A la paraguaya Jessica, que fue amonestada, la arbitra la perdonó la segunda amonestación. Seguido, Azkona pudo lograr el segundo en un balón bombeado todavía en la primera mitad. Azkona volvió a filtrar un balón raso desde la derecha y Erika, que reaparecía tras lesión, se la jugó para rematar un balón que se escapó por muy poco. El Tacón estaba muy tocado y apenas podía salir de su terreno. Se arrastraba como podía mirando de reojo al reloj en busca del descanso. Erika mandó un balón al segundo palo en un saque de esquina que Gimbert estuvo a punto de aprovechar. Sin embargo, como de la nada nació una contra de botas de la habilidosa sueca Jakobsson que acabó en córner y llegó la igualada. Ainhoa erró en su salida en el saque de esquina y Jessica Martínez, de nuevo protagonista, aprovechó el regalo para empatar sobre la bocina. Un empate merecido aunque la forma de encajarlo no resultó demasiado apropiada.

con sufrimiento En la segunda parte, el Athletic supo sufrir y rehacerse en la eliminatoria. Moraza cabeceó a la salida de un córner y Ezquerro detuvo el esférico en la misma raya. Yulema se revolvió con maestría en el área pero el balón acabó en córner. Con el Athletic insistiendo llegó el segundo penalti. Fue de la brasileña Daiane sobre Erika en un balón que había salvado en línea de fondo Azkona y que había iniciado en largo Moraza. El Athletic se motivaba de nuevo y mandaba sobre marcador y el terreno de juego. Lucía, muy vigilada, mandó un balón en horizontal que cruzó el área madrileña sin dueña. A falta de un cuarto de hora, el Athletic maniataba al Tacón aunque con la precaución de no encajar un gol que le mandaría a la prórroga. Thaisa llevó el terror a la animosa grada de San Mamés cuando a falta de cinco minutos se encontró un balón pasado en el segundo palo pero su finalización, casi sin ángulo, acabó en el lateral de la red. Valdezate a zancadas saliendo desde tres cuartos de campo se plantó frente a la portera rival y llegó a regatearla pero su finalización acabó en el lateral de la red. Pudo haber sido el golazo de la jugadora de Trapaga. El Tacón apretó en los minutos finales pero el Athletic cobijado por San Mamés mantuvo el tipo.