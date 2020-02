Villacampa se muestra orgulloso de la reacción de su equipo tras el gol del Tacón

El Athletic está en semifinales tras la trabajada victoria de ayer ante el Tacón en San Mamés, un estadio en el que Ángel Villacampa ya tenía ganas de cantar victoria. "Nos hemos quitado un peso de encima porque la pretensión de querer agradar más de la cuenta nos ha hecho empezar dubitativas, pero no me quiero ir sin dar las gracias a esas 11.000 personas que han venido a animarnos", dijo el técnico toledano tras el encuentro. Lo cierto es que el equipo rojiblanco tuvo más oportunidades que su rival, demasiadas como para haber terminado la eliminatoria con un resultado tan ajustado: "Hemos ido de menos a más, la pena han sido esas ocasiones que no hemos conseguido materializar porque nos hubieran dado tranquilidad en los minutos finales".









Y es que el conjunto de Villacampa pecó de precipitación, sobre todo cuando el Tacón empató el encuentro: "Teníamos muchas ganas de agradar, de aprovechar el privilegio que nos da el club de jugar en San Mamés. Tras el gol nos ha costado volver a ajustarnos y eso ha propiciado que nos hicieran esas contras tan peligrosas".