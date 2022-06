La UE acuerda extender el certificado covid un año más

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este lunes a un acuerdo político para extender un año más la normativa sobre el certificado covid digital, que permitirá su uso si así lo deciden los países del bloque hasta el 30 de junio de 2023.



"¡Acuerdo!", anunció la presidencia francesa de turno de la Unión Europea en un mensaje compartido en la red social Twitter en el que también subrayó que la extensión "facilitará los viajes dentro de la UE cuando los Estados miembros decidan usar el certificado".





