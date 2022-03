La sexta noche consecutiva de disturbios en Córcega deja 40 heridos

Al menos 40 personas resultaron heridas, la mayor parte agentes de las fuerzas del orden, en la noche del miércoles al jueves, la sexta consecutiva de disturbios en Córcega en reacción por la agresión en prisión de un islamista contra el terrorista independentista corso más conocido, que está en coma.





This is how you make a cash withdrawal. Independence activists in Corsica on the rampage again last night. When ppl finally understand their collective power, all of us can then be free. pic.twitter.com/hR1cONNQZ7