Al menos 27 heridos en varias manifestaciones en la isla francesa de Córcega

Al menos tres manifestantes, 23 policías y un reportero gráfico han resultado heridos a última hora de este miércoles en varias manifestaciones en solidaridad con el separatista Yvan Colonna, en diferentes localidades de la isla mediterránea de Córcega.



Córcega ha sido testigo de violentas protestas durante una semana, después de que el separatista Yvan Colonna fuera atacado y herido de gravedad por un compañero de prisión en Arles, en el sur de Francia.





Clashes erupt in front of the sub-prefecture of #Corte at the large demonstration of Corsican nationalists in support of Yvan #Colonna following his assassination attempt in prison. #Corse #france ????



