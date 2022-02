Un diputado del grupo de Vox realiza el saludo nazi en el Parlamento Europeo

La delegación liberal francesa en el Parlamento Europeo ha pedido a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que "actúe" tras hacerse público un vídeo en el que un diputado parece hacer el saludo nazi mientras sale del hemiciclo, si bien el propio protagonista asegura que se trataba de una forma de excusarse por salir de la sala.



La delegación del partido del presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en redes sociales que uno de sus miembros, Sandro Gozi, "fue insultado" mientras participaba en un debate sobre el Estado de derecho en la Unión Europea por el eurodiputado ultra búlgaro Angel Dzhambazki, "que salió del hemiciclo con un escandaloso saludo nazi". Este miembro del Parlamento Europeo forma parte del Grupo Conservador y Reformista Europeo (ERC), en el que también está Vox.





Bulgarian gestures 101:

Nodding: means "no"

Shaking one's head: means "yes"

Fascist salute: means "innocent wave".

"I apologise if my innocent wave (which actually was meant as an excuse) has insulted anyone. Simple wave, this is all it was."

[Angel Dzhambazki, MEP] pic.twitter.com/dioDTscHX2