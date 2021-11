¿Qué restricciones aplica Europa para frenar la nueva ola?

El último informe del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advierte que el número de casos en la Unión Europea ha crecido por quinta semana consecutiva y alcanza ya los 383,9 por 100.000 habitantes, 67 puntos más que la semana anterio. La tasa de fallecidos es de 35,5 por millón de personas (32,3 hace una semana) y han aumnetado las hospitalizaciones en 24 de los 27 estados miembro.

Los países intentan frenar la nueva ola y retoman las restricciones.



PAÍSES BAJOS CIERRA EL OCIO NOCTURNO



A pesar de que Países Bajos tiene una de las tasas de vacunación más altas de Europa, los contagios han ido en aumento en las últimas semanas en el país, incluso llegando a registrar el récord de contagios en un solo día este jueves, con 16.364 casos.

Ante esta situación el primer ministro, Mark Rutte, ha anunciado el cierre del ocio nocturno a partir del 13 de noviembre. Los comercios y la hostelería tendrán que cerrar a las ocho de la tarde, y además se amplía el listado de lugares y locales en los que para acceder es necesario el pasaporte covid. Los holandeses tendrán que mostrarlo para entrar en tiendas y servicios no esenciales, con la posibilidad de que las empresas también puedan solicitarlo en los lugares de trabajo.

En principio, estas restricciones estarán vigentes hasta el sábado 4 de diciembre. El objetivo es reducir el número de infecciones al menos en un 20 por ciento.

AUSTRIA CONFINA A LOS NO VACUNADOS



Solo alrededor del 64% de los austriacos cuenta con las dos dosis de la vacuna y el país bate récord de contagios desde el inicio de la pandemia, con unos 12.000 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días.

El Gobierno austriaco ha decidido tomar medidas para paliar la situación y confinar a todos los ciudadanos que no hayan completado su vacunación. Los austriacos de Alta Austria y Salzburgo a los que no se les ha administrado las dos dosis solo pueden salir de sus viviendas para acudir al trabajo, comprar productos de primera necesidad, ir al médico o dar un paseo al día.

El Parlamento austriaco va a estudiar si es conveniente ampliar esta medida a todo el país.

DINAMARCA RETOMA EL PASAPORTE COVID



El Gobierno danés decretó el fin de todas las restricciones por el covid el pasado mes de septiembre. Pero el otoño ha traído una nueva ola que ha provocado un repunte de positivos, y el Ejecutivo se ha visto obligado a retomar las medidas. El certificado covid es obligatorio ara acceder a bares, restaurantes, discotecas o eventos multitudinarios.

Los empresarios pueden pedir prueba de vacunación, curación o prueba negativa a sus empleados.

ALEMANIA PREOCUPADA



Alemania ha registrado este sábado, por sexto día consecutivo, su máximo nivel de incidencia acumulada, con 277,4 casos en siete días y 100.000 habitantes. Son cifras que el país germano no había alcanzado ni en los momentos más duros de la pandemia.

Con un tercio de los alemanes sin vacunar, los gobiernos de los landers intentan frenar el repunte de casos. Las autoridades bávaras se plantean implantar severas restricciones a los no vacunados, tal como están adoptando otros países europeos. En Berlín, como en otras grandes ciudades del país, solo pueden acceder a bares, restaurantes y otros espacios públicos cerrados los vacunados o quienes superaron la enfermedad.

El próximo jueves el Gobierno federal y los ejecutivos regionales van a celebrar una reunión en la que tratarán de consensuar nuevas medidas.

LOS ESLOVACOS SON CERTIFICADO COVID NO COBRARÁN



Eslovaquia tiene un índice de vacunación con la pauta completa del 45%. Ni siquiera la mitad de la población ha recibido las dos dosis por lo que, ante el repunte de la pandemia, el Gobierno eslovaco ha decidido que los trabajadores que no estén vacunados, no hayan pasado la enfermedad o no cuenten con un test reciente, dejaran de cobrar su sueldo.

Si no tienen certificado covid pasarán a situación de vacaciones no remuneradas, aunque las empresas que lo deseen pueden acordar condiciones particulares para que sus empleados trabajen desde casa, pero no podrán acudir a los centros de trabajo.

BULGARIA PIDE AYUDA A LA UE



Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea y su crisis política, con elecciones incluidas, no ha ayudado a frenar una nueva ola de la pandemia.

Además, la vacunación búlgara es la más baja de Europa, apenas alcanza el 23 % de la población. Esta semana el país ha pedido ayuda a Bruselas al activar el mecanismo de protección civil para recibir equipamiento: necesita oxígeno, respiradores y camas.