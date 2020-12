Gibraltar será frontera exterior salvo para los trabajadores

España y Reino Unido deben lograr un acuerdo sobre Gibraltar antes del 31 de diciembreE para evitar un "brexit duro" en la Verja que obligaría a establecer el control de mercancías y personas, salvo por los trabajadores transfronterizos que se hayan registrado como tales y que contarán con un documento específico que les permitirá moverse con libertad.

Todos los demás, deberán cumplir con los requisitos de cualquier frontera exterior de la UE, según ha explicado en rueda de prensa la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En la sede del Ministerio, la titular de Exteriores ha subrayado que el acuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre entre el Reino Unido y la UE "no se aplica a Gibraltar" por lo que es necesario alcanzar un "acuerdo separado que está negociando España con Reino Unido y que no está concluido".

"Si hay un principio de acuerdo, podríamos modular la movilidad en la frontera con Gibraltar, y si no hay principio de acuerdo, es frontera exterior de la UE con un país tercero y la modulación es imposible", ha subrayado la ministra tras advertir de que "no hay plan B, no puede haber plan B".

Además, González Laya ha detallado que, en previsión de la aplicación del acuerdo global, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un paquete de "medidas de adaptación" específicas los distintos sectores afectados por la salida del Reino Unido de la UE, especialmente los sectores pesquero, de automoción, transportes y seguridad, entre otros.