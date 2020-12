Bruselas y Londres siguen negociando el Brexit más allá de la fecha límite

La Unión Europea y el Reino Unido siguen intentando lograr un pacto sobre su relación tras el Brexit, bloqueado especialmente por la falta de consenso en la pesca, y dejan atrás otra fecha "límite", en este caso la medianoche del domingo que había fijado como tope la Eurocámara para tener el texto final y poder ratificarlo en los 10 días que quedan hasta el 1 de enero.



"El procedimiento parlamentario normal para un acuerdo ya no es posible. No es posible la ratificación para el 31.12.2020. Ahora tenemos que pensar muy objetivamente sobre cómo tratar la situación", tuiteó poco antes de la pasada medianoche el presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.





It seems clear now that there is no deal at midnight. The normal parliamentary procedure for an agreement is no longer possible + no more ratification by 31.12.2020. Now we have to think very objectively about how to deal with the situation. Likely we'll have UKEUCG tomorrow.