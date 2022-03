Cinco accidentes leves en la "ardiente" noche de 'piquetes'

La última noche de 'piquetes' por el paro de transportes ha dejado cinco accidentes leves en varios puntos de la A-6, en León sentido Madrid, por el lanzamiento de neumáticos en llamas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que por segundo día consecutivo ha desplegado a más de 20.000 guardias civiles y policías nacionales en los principales centros logísticos.



El Gobierno reforzó desde el miércoles todos los dispositivos ante los problemas en la cadena de suministros de bienes y alimentos debido al paro convocado por la Plataforma Nacional, un sector minoritario de transportistas con el que se niega a sentarse a negociar por ser "violentos" y "ultras en muchos casos apoyados por la ultraderecha", según la ministra del ramo, Raquel Sánchez.





No hablamos ni de una huelga ni de un paro patronal. Quien legítimamente representa los intereses del sector no secunda este boicot.



