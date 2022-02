Se cumplen dos meses de la desaparición en Gasteiz de Jesús Bengoa

De seguir así las cosas, el domingo se cumplirán dos meses sin noticias de Jesús Bengoa, el gasteiztarra de 68 años desaparecido en Gasteiz el pasado 13 de diciembre, el mismo día que tenía cita para la dosis de refuerzo contra el covid en el HUA-Txagorritxu y que nunca se llegó a poner esa tarde. "No tenemos muchas noticias, la verdad", lamenta un portavoz de la familia.

De lo que sí que tienen constancia es que la Ertzaintza ha entregado ya el dossier del atestado a la jueza que lleva el caso de Jesús Bengoa y que por motivos de agenda y de covid todavía no se han podido dictaminar los siguientes pasos a seguir. "Es cuestión de días, pero lo que sí que sabemos de forma extraoficial, es que la Ertzaintza ha dejado de buscar porque básicamente no tienen pistas. Se han visualizado todas las cámaras que se han podido para cotejar que la persona realmente lo hubiera visto a las 17.50 horas por el parque de El Prado, que pasara por allí o cerca, como en la gasolinera, el Paseo de la Música, incluso otras cámaras que hay por allí cerca y no se ha podido comprobar", explica.

Sin embargo, insiste en que esto no quiere decir que no se produjese ese encuentro, sino que no se ha podido cotejar con cámaras. "Y después de haber hecho los interrogatorios oportunos, no tienen ningún indicio que les lleve a algún otro sitio, así que sacar por sacar a los medios que tienen, no tiene ningún sentido", destaca.

Recuerda, en este sentido, que la batida del Zadorra ya se ha hecho dos veces "y con bastantes medios". La última de ellas se hizo a mediados de enero, cuando se produjo un mes de la desaparición.

NOVEDADES

La familia, por su parte, sigue en alerta, atenta ante las posibles novedades que les pudiera comunicar los agentes de la Policía autonómica porque "cuesta mucho pasar página si no sabemos nada".

Por este motivo, vuelven a solicitar que si cualquier ciudadano tiene alguna pista, por insignificante que parezca, que llame por favor al 112.