"Pedimos un corredor para evacuar a nuestros niños", afirman desde Chernobil Elkartea

La Asociación Chernobil Elkartea pidió ayer jueves un esfuerzo extra a las administraciones públicas a la hora de hacer las gestiones para habilitar un corredor humanitario y poder evacuar a una zona segura a los doscientos menores que cada verano vienen a Euskadi y Navarra. "No es legalmente exigible, pero es moralmente razonable. Hablamos prácticamente de reagrupamiento familiar", reflexionaron desde la asociación, que en una rueda de prensa celebrada en Donostia recordaron los duros momentos que están viviendo: "Desde el sábado pasado no tenemos noticias de ellos y es horroroso no saber cómo están".

Chernobil Elkartea explicó que los menores con los que trabaja viven en una zona muy pobre, en aldeas que se encuentran al norte del país, en la región de Yvankiv. "Se encuentran a 500 kilómetros de la frontera segura más cercana, Polonia. Debido a la falta de recursos y a la distancia que les separa de la frontera, les es imposible abandonar la zona. Sus pueblos han sido bombardeados, han roto granjas, han destrozado hogares, han atacado las telecomunicaciones, han saboteado el suministro de luz y gas y atacan y amenazan a la población civil que solo puede protegerse en los sótanos de sus casas", denunciaban Marian Izagirre y Olatz Lilanisoro, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la asociación, entidad que tiene en este momento capacidad para poder evacuar de Ucrania a más de 400 menores y sus familias.

La última comunicación que pudieron establecer se remonta a la tarde del pasado sábado. Desde entonces, lo único que saben es que "una decena de menores" se encuentra "en tránsito" hacia la frontera. Pero es una situación "circunstancial" ya que se trata de familias que viven más cerca o bien personas a las que la invasión rusa cogió por esa zona. El desasosiego de las familias que esperan en Euskadi noticias de los suyos es total, y por ello exigen la "creación de un corredor humanitario seguro en el norte del país", una solución que actualmente "no está sobre la mesa" porque no alcanza a grandes núcleos de población. "La población más vulnerable vuelve a sufrir la discriminación, primero por el accidente de Chernobil, luego por sus consecuencias socio-económicas y ahora olvidados por la guerra", lamentaron.

Campaña de crowdfunding



Una vez más, la sociedad vasca ha hecho gala de su carácter solidario y, en este sentido, la asociación informó de que cuenta con la capacidad de "evacuar y dar alojamiento a más de 400 menores que, debido a su situación, podrían empezar a pasar hambre en breve". De hecho, desde Chernobil Elkartea apuestan por evacuar a estos 192 niños y niñas con arraigo en Euskal Herria junto a sus familias [a excepción de los hombres entre 18 y 60 años, que tiene prohibido abandonar el país]: "No entendemos que tengan que dejar atrás a sus familias y estamos haciendo el esfuerzo para poder traer a todas esas unidades familiares".

Conscientes de que la situación se puede demorar "varias semanas o incluso meses", la asociación ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos bajo el lema Radiación y ahora guerra. "Nuestro objetivo es tratar de atender localmente las necesidades básicas que irán apareciendo en las familias y comunidades con las que trabajamos desde hace décadas. Contamos para ello con una red de voluntarias de confianza. El dinero recaudado se destinará íntegramente a satisfacer necesidades de alimentación, medicinas, abrigo, reparación de pozos o infraestructuras de familias sin recursos.

Y si llegara el caso, reducir también los costes que supondría un posible desplazamiento de los menores a una zona segura, indicaron Izagirre y Lilanisoro. "Estos niños son hermanos de nuestros hijos, interactúan con nuestros vecinos, nuestra familia, con el barrio, tienen cuadrilla... Toda una comunidad que nos pregunta a diario cuándo vamos a poder sacarlos y sacarlas de la guerra", insistieron.

Campaña de solidaridad. El número de cuenta creado exclusivamente para esta campaña es ES62 2100 6491 1222 0003 6970 (La Caixa).