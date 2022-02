La oposición exige que continúe la investigación por el derrumbe en Zaldibar

EH Bildu ha afirmado que no acepta "cierres en falso" en lo referido a la "tragedia de Zaldibar" cuando se cumple el segundo aniversario del derrumbe del vertedero de la localidad vizcaína.



En la jornada de este domingo se celebra el segundo aniversario del colapso de la escombrera que acabó con la vida de los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.



En redes sociales, la coalición soberanista ha recordado así que este 6 de febrero se cumplen dos años de la tragedia, "dos años sin Alberto y Joaquín".





Dos años de la tragedia de Zaldibar.

Dos años sin Alberto y Joaquin.

Dos años y no aceptamos cierres en falso.

Dos años sin depurar responsabilidades políticas.



Dos años más tarde, seguimos: #ZaldibarArgitu. pic.twitter.com/BgHuUyD9gb — EH Bildu (@ehbildu) February 6, 2022

PODEMOS PIDE ASUMIR RESPONSABILIDADES

Se cumplen dos años de la mayor catástrofe ambiental de Euskadi. Dos años sin Joaquin y Alberto.



El Gobierno Vasco sigue sin asumir su responsabilidad en Zaldibar mientras Europa investiga su nefasta gestión.



¡Verdad y justicia YA!pic.twitter.com/JtxuaPVT10 — Pilar Garrido (@PilarGarrido_) February 6, 2022

ITURGAIZ PIDE SEGUIR INVESTIGANDO

La "buena gestión" del PNV está enterrada en #Zaldibar sin autocrítica ni responsabilidades políticas por parte del PNV. Se dedicaron a taparlo y escurrir el bulto. El Parlamento Europeo ha vuelto a denunciar ese silencio. Urge saber la verdad por las familias y la sociedad vasca pic.twitter.com/aW6LwHaGTd — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) February 6, 2022

"Dos años y no aceptamos cierres en falso. Dos años sin depurar responsabilidades políticas. Dos años más tarde, seguimos: ZaldibarArgitu", ha añadido.ha criticado este domingo que ely sin esclarecer los hechos" cuando se cumplen dos años del derrumbe del vertedero de Zaldibar.En redes sociales, Podemos Ahal Dugu ha recordado el aniversario y ha denunciado que el Ejecutivo "sigue sin asumir su responsabilidad, sigue sin esclarecer los hechos". "", ha añadido.En similares términos se ha manifestado la diputada y coordinadora general de la formación, que ha incidido en que lo acontecido en la localidad vizcaína supuso "la mayor catástrofe ambiental de Euskadi". "El Gobierno Vasco sigue sin asumir su responsabilidad en Zaldibar mientras Europa investiga su nefasta gestión. Verdad y justicia ya", ha reclamado.El, ha pedido que, donde hace dos años quedaron enterrados dos trabajadores, porque "necesitamos saber qué pasó, saber la verdad".Al cumplirsede Zaldibar, Iturgaiz ha grabado un vídeo delante del vertedero, en el que recuerda que se produjo una de las mayores catástrofes medioambientales, "donde, que era un espejismo. Por culpa del PNV se intentó tapar y escurrir el bulto".El presidente del PP ha recordado que hace pocos días el"ha dicho claramente que no se puede cerrar la investigación, esa investigación que desde el PP vasco siempre hemos dicho que tiene que ser clara y diáfana".Por ello, el PP vasco va a seguir pidiendo "que no se cierre la investigación, porque lo necesitan las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y la sociedad civil vasca, necesitamos saber qué pasó, saber la verdad", ha concluido.