Salud anuncia nuevas restricciones en Euskadi para contener los contagios de covid

El Departamento de Salud del Gobierno vasco estudia fijar nuevas restricciones para contener la sexta ola de la pandemia de coronavirus en Euskadi. Los últimos datos no son nada halagüeños. Este lunes se registraron 1.251 nuevos positivos y la tasa de incidencia en 14 días se ha disparado hasta los 745 casos por 100.000 habitantes. Además, la presión hospitalaria sigue aumentando: actualmente hay 260 hospitalizados en planta por covid y un total de 74 se encuentran en UCI.

Ante este panorama, la consejera Gotzone Sagardui ha avanzado que ya se estudian nuevas restricciones que se sumarán a la obligación de mostrar el pasaporte covid en locales de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales.

"Estamos en mitad de un puente y cerca de las fiestas más esperadas del año, pero no debe desviarnos de la mayor preocupación, la evolución de la pandemia. No es el peor momento, porque tenemos herramientas, pero estamos en uno de los peores momentos de expansión del virus, en unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las relaciones personales", ha señalado la consejera, quien no ha desvelado las medidas que se barajan, aunque todo apunta a restricciones de aforos y limitación de horarios.

Sagardui ha advertido de que en un escenario de transmisión alta como el actual, nadie está "libre de exponerse al contagio" pese a las altas tasas de vacunación. En este sentido, ha realizado un nuevo llamamiento a cumplir con las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia de seguridad y el lavado de manos.

Descargas del pasaporte covid



Con la entrada en vigor del pase covid en la CAV, Osakidetza ha registrado 233.000 descargas en los últimos días. Al respecto, la consejera ha precisado que su departamento está elaborando un documento de pregunta-respuesta para resolver todas las dudas que genera este documento.

En cuanto a la posible extensión de su uso a gimnasios y residencias, Sagardui no ha querido desvelar nada y se ha limitado a insistir en la eficacia de las medidas ya existentes

Actualización del protocolo de rastreo

Por otro lado, la titular de Salud ha dado a conocer el nuevo protocolo de rastreo para atajar lo antes posible la cadena de transmisión del coronavirus. A partir de ahora, a quienes den positivo se les pedirá un listado de contactos estrechos. Estos recibirán un SMS con la cita para realizarse una PCR. De este modo, contarán con una prueba diagnóstica antes de recibir la llamada de la red de rastreo.

Quienes tengan la pauta completa de vacunación o hayan pasado la enfermedad se les hará una prueba, pero no deberán guardar cuarentena (10 días de aislamiento), que sí será obligatoria para los no vacunados. Estos recibirán otro SMS para hacerse una segunda prueba. Adicionalmente, Osakidetza habilitará un cuestionario para que los contactos estrechos soliciten cita.