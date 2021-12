Nuevo protocolo de rastreo en Euskadi: ¿Qué debo hacer si soy contacto estrecho de un positivo?

A partir de ahora, Osakidetza llevará a cabo un nuevo protocolo de rastreo de casos de coronavirus. Según ha anunciado la consejera de Salud Gotzone Sagardui, esta actualización tiene como objetivo "frenar la cadena del virus antes de la transmisión comunitaria". De esa forma, a las personas que den positivo se les pedirá un listado de sus contactos estrechos, que recibirán un SMS para realizarles una prueba diagnóstica para lograr mayor rapidez. "Así tendrán antes la prueba para saber si están contagiadas", ha indicado Sagardui.

Así, las personas que sean contacto estrecho de un positivo deberán rellenar un formulario en la página euskadi.eus para que Osakidetza tramite una cita para la realización de una prueba diagnóstica.

De ese modo, quienes tengan la pauta completa de vacunación o hayan superado la covid se les hará una prueba, pero no deberán permanecer en cuarentena. Sin embargo, la cuarentena sí será obligatoria para los no vacunados. Si no está vacunada deberá hacerse una segunda prueba a los ocho días.