Las cinco noticias del día que no te puedes perder

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha encargado al departamento de Salud del Gobierno vasco que realice un análisis de las medidas que se aplican en otros lugares del Estado y en otros países de Europa para poder aplicar a Euskadi, en caso de que sea necesario, para frenar los contagios por la pandemia de la covid-19. En todo caso, estas posibles restricciones serían sometidas "al dictamen" del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) antes de su implantación.



El Juzgado de Instrucción número 3 de Vera (Almería) ha dejado en libertad con cargos al hombre de 21 años detenido en este municipio por la Guardia Civil por el presunto abuso sexual a una niña de 11 años, desaparecida horas antes el municipio vecino de Cuevas del Almanzora (Almería).



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirma que "estamos superando la pandemia" en el Estado con medidas como el uso de la mascarilla y la vacunación, que espera que se extienda pronto a menores de doce años, y celebra que hay en marcha una recuperación económica "más rápida y ejemplar" que la del PP.



Iker Muniain podría causar baja en el encuentro del lunes ante el Getafe, como así ha avanzado Marcelino García Toral este domingo. El capitán del Athletic acabó con molestias musculares el encuentro frente al Real Madrid del pasado miércoles y no ha podido completar con el grupo los dos últimos entrenamientos. El sábado no se ejercitó con sus compañeros y este domingo únicamente ha realizado la primera parte. Aunque el futbolista ha sido incluido en la lista de 21 convocados para el choque del lunes y se desplazará a Getafe, su presencia en el once dependerá de cómo se encuentre de sus molestias.



El embalse alavés de Ullibarri, que abastece de agua a ciudades como Bilbao y Vitoria, ha superado ya el 80 % de su capacidad total como consecuencia de la lluvia y de la nieve caída en los últimos días.