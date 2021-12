Estas son las principales novedades de la nueva ley de Tráfico

Después de meses de negociaciones en el Congreso y en el Senado, la cámara baja aprueba este jueves la nueva Ley de Tráfico que modifica la legislación de 2015, y que endurece las sanciones previstas para los comportamientos al volante que generan más riesgo. Estas son algunas de las principales novedades.

USAR EL MÓVIL EL VOLANTE: SEIS PUNTOS



La nueva ley endurece el uso del móvil al volante. Hasta el momento, utilizar este dispositivo mientras se conduce estaba castigado con la retirada de tres puntos. Con la nueva ley la sanción se duplica y manipular el móvil mientras se conduce costará seis puntos, además de una multa de 200 euros.

Se aplicará la misma sanción al uso de otros dispositivos como navegadores.

NO UTILIZAR EL CINTURÓN: CUATRO PUNTOS



Otra de las modificaciones más significativas que trae la nueva ley de Tráfico es que aumenta la sanción por no usar de forma adecuada los dispositivos de seguridad. Se perderán cuatro puntos, en lugar de tres, y tendrán una multa de 200 euros las personas que no lleven el cinturón de seguridad. Lo mismo les costará a los motoristas no utilizar casco. No usar los sistemas de protección infantil adecuados también acarreará la perdida de cuatro puntos.

TENER DETECTOR DE RADARES: TRES PUNTOS



Instalar en un vehículo un detector o un inhibidor de radares, aunque no esté conectado, estará castigado con la perdida de tres puntos y una multa de 500 euros. Esta norma no afecta a los GPS de serie de los vehículos que reciben la información oficial vía satélite.

OBLIGATORIEDAD DEL CASCO PARA LOS PATINETES



Desde el momento en el que entre en vigor la nueva ley el uso del casco cuando se circula en patinete eléctrico será obligatorio. Incumplir la medida acarreará una multa de 200 euros.

Los usuarios de patinetes tampoco podrán circular por las aceras para proteger a los patinetes. Además, las enmiendas introducidas en la ley incorporan el concepto de alcohol en sangre 0,0 para los menores de edad que utilicen patinetes eléctricos o bicicletas.

¿QUÉ PASA CON LOS 20 KM/H PARA ADELANTAR?



Es una de las cuestiones que más polémica ha generado a lo largo de la tramitación de la ley, pero el Senado finalmente modificó el texto aprobado en el Congreso y se suprime el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras secundarias.

MÁS CASTIGO POR NO RESPETAR A CICLISTAS



Los ciclistas son los usuarios de carretera más vulnerables, por lo que la nueva ley de Tráfico endurece las sanciones para los que no respeten la distancia de seguridad al adelantar a una bicicleta. Estará castigado con la retirada de seis puntos

SANCIONES POR COPIAR EN EL EXÁMEN DE CONDUCIR



El uso de dispositivos de escucha en una prueba oficial va a estar sancionado con 500 euros de multa y 6 meses de inhabilitación para presentarse al examen de Tráfico.