Las cinco noticias del día que no te puedes perder

El virus continúa sin ceder terreno en Euskadi, y en la última semana se han registrado siete muertes por covid-19, así como 979 nuevos contagios. Los últimos datos de la pandemia, recogidos en el boletín semanal de Osakidetza, reflejan un nuevo aumento en los contagios detectados así como un aumento en la presión hospitalaria.



La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha este lunes el Plan de Vialidad Invernal con 408 profesionales y 84 máquinas quitanieves, y se prolongará hasta el 30 de abril, según ha informado la institución foral en un comunicado.



Los líderes del G20 reunidos en Roma acordaron hoy mantener el techo del calentamiento global en 1,5 grados y emprender acciones, según han confirmado fuentes oficiales tras una noche de largas negociaciones.



"El cuerpo que me sostiene y me da fuerza encima del escenario me ha pedido prioridad". Son las palabras con las que la cantante y compositora del conocido grupo de rock Zea Mays, Aiora Renteria, ha anunciado que ha decidido alejarse "durante un tiempo" de los escenarios tras ser operada de urgencia por un cáncer de útero.



Decenas de personas han reivindicado este lunes en Bilbao "la liberación animal" en una manifestación convocada por distintos colectivos "antiespecistas" de la CAV y Nafarroa, que han instado a que "los rugidos llenen las plazas" en defensa de los animales "explotados y encerrados".