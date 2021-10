Las cinco noticias del día que no te puedes perder

El varón de 25 años detenido este sábado como presunto autor de una agresión sexual registrada en una zona de ocio en Erandio ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez de guardia, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.



Miles de personas se han movilizado este domingo en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y en Pamplona para reclamar a PNV, EH Bildu y Podemos que impidan, con sus votos en el Congreso, un recorte en las pensiones y den su apoyo a la derogación de la reforma laboral. Bajo el lema 'No al recorte de las pensiones; derogar la reforma laboral. No nos vendáis a Madrid', la central sindical ha alertado, asimismo, de que los fondos europeos "son una trampa", y no ha descartado la posibilidad de convocar una huelga general para "condicionar las reformas".



Si la secuencia de partidos en Miribilla contra Fuenlabrada y Burgos fue la que el pasado curso puso los cimientos de la agónica permanencia del Surne Bilbao Basket, en este arranque de nuevo ejercicio ha servido a los 'hombres de negro' para coger aire en la tabla clasificatoria y recaudar sus dos primeras victorias. Los de Álex Mumbrú han sabido resolver este domingo otro encuentro de final agónico, escaso de grandes ventajas y rebosante de emoción, y han acabado doblegando la resistencia de un conjunto visitante revoltoso hasta el final. Con 84-81 en el marcador y 30 segundos para el final, Ángel Delgado ha robado un balón clave en defensa y en el siguiente ataque Ludde Hakanson ha decidido amasar la bola y se la ha acabado jugando con un triplazo frontal que ha besado la red poniendo el lazo a la victoria.



La emotividad se concentró en Misano, en el marco del Gran Premio de la Emilia Romagna, antepenúltima prueba del calendario. Valentino Rossi se despedía de su hogar, ese escenario que linda con su Tavullia natal, donde parte la procesión que rinde homenaje cada carrera al nonacampeón, ídolo de masas, el mayor del motociclismo. Además, en este fin de semana se cumplía el décimo aniversario del fallecimiento de Marco Simoncelli, quien fue desafortunadamente atropellado por su amigo Rossi. Las lágrimas corrieron por las amarillentas gradas. Nada volverá a ser lo mismo en Misano. "Grazie, Vale", se podía leer a cada golpe de vista. El italiano, que ha convertido esta temporada en vueltas al ruedo y ovaciones, se elevó desde la 23ª pintura de la parrilla de salida hasta la 10ª. No todo fueron llantos de lástima.



Aitor Elizegi ha confirmado esta mañana que, efectivamente, tal y como avanzó el sábado durante su discurso en el arranque de la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios, que no se presentará a la reelección el próximo verano. Así, en junio o julio, pues el presidente se refiere a ambos meses cuando habla de la fecha de los comicios -esta mañana ha evitado contestar a la pregunta de cuándo las establecerá-, se acabará el mandato de un Elizegi que ha asegurado que nunca ha pensado en dimitir, ni tan siquiera ahora que deberá realizar una nueva Asamblea extraordinaria para que le aprueben el presupuesto del curso: "No se me ha pasado por la cabeza dimitir ni un solo segundo".