Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Movilizar las viviendas vacías en la capital es uno de los propósitos que se ha marcado el Ayuntamiento de Bilbao con el objeto de aumentar la oferta y también contener el precio de los alquileres. Para ello, el primer paso ha sido elaborar un diagnóstico sobre la situación a partir del cual se actuará con datos reales. Una vez identificadas 2.122 viviendas vacías susceptibles de ser movilizadas, a partir del próximo años el Ayuntamiento contactará con cada uno de los propietarios para analizar sus causas y ofrecer alternativas y a continuación se procederá a aplicar un canon a aquellos propietarios que no acepten ninguna propuesta. El concejal delegado del Área de Viviendas, Jon Bilbao, presentó ayer las principales conclusiones del diagnóstico realizado en el año 2020 entre las que destaca la identificación de 8.261 viviendas entre vacías y de baja utilización. El 15% se encuentra en manos de grandes tenedores y el resto son de personas particulares.

Además, en los primeros meses del próximo año el Ayuntamiento abrirá una "oficina integral de vivienda" para asesorar y orientar a la ciudadanía.



El Parlamento Vasco no ha podido aprobar, como pretendía, la declaración institucional con la que buscaba hacer pública una condena de la actividad de ETA coincidiendo con el décimo aniversario del final de la organización terrorista.

Todos los grupos del Parlamento Vasco, a excepción de EH Bildu, han respaldado una declaración en la que expresan su condena a ETA y reconocen que la actividad de la organización armada fue "injusta".

La Junta de Portavoces ha tratado este jueves la petición cursada por PP+Ciudadanos en la que solicitaba que la cámara condenara la actividad armada. Al final, PP+ Cs han dejado a un lado su documento, y todos los grupos, menos EH Bildu, han respaldado el texto presentado por PNV y PSE, que incluye una "firme condena de la sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA" y denuncia "la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos".





A menos de cuarenta y ocho horas de afrontar la Asamblea General Ordinaria, Aitor Elizegi ha seguido este jueves con su ronda de entrevistas en diferentes medios. El presidente del Athletic continúa optimista con sacar adelante los presupuestos y la polémica cuota covid de 120 euros. "El socio ha entendido que necesitamos su apoyo. Creo que muchos han entendido que es un momento especial. Es lo que oímos a diario. Las cuentas son el fiel reflejo de una temporada durísima y el presupuesto nos lleva hasta junio, es la herramienta para consolidar este proyecto", ha destacado el máximo mandatario rojiblanco en la cadena Ser.

El sábado por la mañana, las gradas de San Mamés acogerán la Asamblea, y por la noche, el retorno a la competición liguera del Athletic ante el Villarreal, ya con el aforo completo. Y lo importante, según ha indicado Elizegi, será lo que ocurra sobre el césped, con el balón en juego: "El Athletic se juega más ante el Villarreal que en la Asamblea. La ilusión de la afición está muy por encima de la ilusión de Elizegi. La afición está por encima de la Asamblea. No me importa nada que sea el último presupuesto que defiendo. Lo que me importa es que el presupuesto ayude al Athletic que yo he soñado, que se parezca al Athletic que estamos consolidando y no el que nos encontramos".





Mientras se afinaban los preparativos del vuelo con drones de carga que se había ideado para rescatar a cuatro podencos que llevaban días cercados por coladas de lava en La Palma, una o más personas entraron en esa zona y sacaron a los canes sin que se supiera nada de ello hasta este jueves.

"Fuerza La Palma. Los perros están bien. 'A' Team", es el mensaje que alguien dejó escrito en una lona colocada en el estanque donde se había visto hace días a los perros, como muestra un vídeo subido probablemente por sus autores anoche a la red social Youtube.



Dos cuestiones planean inevitablemente sobre el visitante mientras pasea por las salas de la muestra Mujeres en la abstracción. La primera, más subjetiva, remite a la definición de la propia abstracción. Y la segunda, más objetiva, cuestiona los motivos que han llevado a que el trabajo de las artistas se haya invisibilizado en la historia de la abstracción. A través de más de 400 obras de más de 100 mujeres, el Museo Guggenheim propone una rectificación en la cronología del arte abstracto apuntalando hitos y cuestionando los cánones. La muestra, que podrá verse hasta el 27 de febrero, abarca diferentes disciplinas, desde la pintura hasta el cine pasando por una importante presencia de las artes decorativas y del textil. Los organizadores han destacado, a su vez, la visión holística de la muestra, que va más allá de canon Occidental y abarca desde los orígenes de la abstracción hasta la década de 1980.