Las 5 noticias del día que no te puedes perder

El lehendakari ha afrontado el décimo aniversario del cese de ETA con un doble mensaje. Por un lado, ha puesto el foco en el recuerdo a las víctimas. Por otro, en clave de futuro, ha llamado a construir la convivencia entre todos, desde una memoria honesta y la transmisión de valores a los jóvenes, y con cierto optimismo por los avances que se están produciendo desde Gogora, el reconocimiento a las víctimas de todo tipo de violencia, o la modificación de la política penitenciaria. Iñigo Urkullu ha tenido esta tarde un recuerdo especial para las víctimas ausentes de ETA, las más de 850 que perdieron la vida y no llegaron a ver la nueva Euskadi en paz.

En un acto celebrado en el Instituto de la Memoria Gogora, en Bilbao, como colofón de la jornada, el lehendakari ha visto en estas vidas arrancadas de cuajo el máximo exponente del sinsentido y la injusticia de la violencia. Urkullu exigió que se reconozca el "error radical" que supuso el recurso a las armas y la estrategia que trató a las personas como meros objetos al servicio de una causa política. Planteó construir el futuro entre todos desde una memoria "honesta" que admita lo sucedido, en un acto cargado de emoción donde también tomó la palabra María Jauregi, hija del gobernador civil de Gipuzkoa asesinado por ETA. Jauregi lanzó igualmente un mensaje a favor de tender puentes y construir el futuro, reconocer a las víctimas de todas las violencias y tener claro que el recurso a las armas nunca tuvo justificación.



El hospital de Basurto ha detectado un brote de coronavirus entre pacientes ingresados en dicho centro hospitalario. Fuentes de Basurto aseguran desconocer con exactitud el número de afectados aunque restan importancia al nuevo brote. "Era algo previsible. Ya dijimos que en esta fase de la pandemia nos íbamos a encontrar con brotes y altibajos. Lo importante es que se detectan y se controlan independientemente de la cifra de positivos", afirman. Hay que señalar que controlar la expansión del coronavirus en este hospital es más sencillo ya que está dividido en 17 pabellones.Hoy mismo, la consejera de Salud Gotzone Sagardui mostraba su preocupación por el aumento de contagios y señalaba que "la pandemia no va bien".El primer pleno presencial tras la pandemia se celebra el próximo jueves con la aprobación de viejas reivindicaciones y el debate de otras propuestas novedosas. Entre otras la ampliación de la OTA en Bilbao.El sistema de estacionamiento regulado se ampliará a los barrios de Ibarrekolanda, San Ignacio y La Peña en el primer trimestre del próximo año, un compromiso que había adquirido la corporación municipal con sus vecinos, según ha anunciado esta mañana el concejal delegado de Movilidad, Álvaro Pérez. "Fueron de los primeros barrios que pidieron la OTA, es una de las peticiones más antiguas que tenemos en el área", detalló hace unos meses el concejal Alfonso Gil, quien señaló, a modo de ejemplo, que San Ignacio " se ha convertido en un aparcamiento disuasorio", ya que aparcan en él durante la jornada laboral tantos vehículos de fuera de Bilbao como del propio barrio, una situación que también se repiten en La Peña. Precisamente para eliminar lo que denominó como "zonas refugio y que todo el mundo se rija por la misma ordenanza", estos barrios se incorporarán próximamente al sistema de aparcamiento regulado. Bilbao tiene en este momento 12 zonas de OTA.La Federación Vasca de Fútbol ha decidido presentar un escrito en el que solicita a la UEFA y a la FIFA que sean los congresos de dichos organismos quienes le notifiquen de manera formal la resolución sobre la petición que la FVF realizó el diciembre pasado para su afiliación como miembro de pleno derecho de los dos órganos de gobierno del fútbol. En caso de que las alegaciones de la entidad presidida por Javier Landeta sean admitidas, la Federación, según ha indicado este miércoles en un comunicado, tendrá la oportunidad de defender su candidatura ante el congreso de ambas instituciones.En diciembre de 2020 la Federación Vasca de Fútbol solicitó a la UEFA y a la FIFA formalmente su afiliación a dichos organismos. Esta solicitud fue denegada por las resoluciones emitidas el 11 y el 31 del pasado mes de julio por los Comités Ejecutivos de la UEFA y la FIFA, respectivamente. Sin embargo, la FVF entiende, continúa en la nota, que, en virtud de los estatutos de ambas entidades internacionales, las resoluciones denegatorias fueron emitidas por órganos que carecían de competencia. Así, de acuerdo a la normativa de aplicación, la competencia para conocer dichas cuestiones corresponde a los congresos de estas dos instituciones."Este premio confirma que hay cosas que terminan mejor de lo que empezaron", ha asegurado la escritora Txani Rodríguez después de saberse que su obra Los últimos románticos ha obtenido el Premio Euskadi de Literatura 2021 en la categoría de Literatura en Castellano. El suyo no es el único trabajo accidentado en un complicado 2020 para la creación en general y la publicación en particular. Javier de Isusi, que se ha alzado con el premio de Ilustración de obra Literaria por Transparente. Historias del exilio, también ha aludido a las difíciles condiciones en las que gestó su cómic durante el confinamiento. Completan la nómina de galardonados con la distinción más prestigiosa de Euskadi Alex Gurrutxaga, en Ensayo en Euskera con Xabier Lete Aberriaren poeta kantaria, y Mikel Reparaz, en Ensayo en Castellano con Las grietas de América."La literatura es la celebración de la lengua y de la creación", ha manifestado Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística, tras dar a conocer los ganadores de las cuatro categorías que se suman a las otras tres presentadas la semana pasada: Literatura en Euskera para Pello Lizarralde por Argiantza; Literatura Infantil y Juvenil en Euskera para Anjel Lertxundi por Haltzaren muinoa; y Traducción Literaria al Euskera para Joxan Elosegi por Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak. En palabras del consejero, la presentación se divide en dos para "ensalzar aún más los trabajos". Todos los galardonados recibirán 18.000 euros de premio a los que podrán sumar 4.000 euros adicionales en el caso de que su obra sea publicada en otro idioma. Los premios de las siete categorías se entregarán en un acto que tendrá lugar el 18 de noviembre en el Museo Artium de Gasteiz.