Casi la mitad de los positivos coronavirus en Euskadi son de cepa británica

Casi la mitad de los nuevos positivos de coronavirus que notificados en Euskadi corresponden a la cepa británica. El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la variante británica del covid se está extendiendo de manera muy rápida en Euskadi y ya representa 42,2 % de los casos. De hecho, los brotes en los centros deportivos de Santurtzi y Barakaldo corresponden a esta cepa.

En la primera semana de febrero el 17,5 % de los positivos correspondían a esta variante del virus. Esta evolución lleva a Salud a pensar que "dentro de un plazo relativamente corto será la versión dominante del virus".

El viceconsejero también ha informado de que hay dos casos probables de infectados por la cepa sudafricana, ambos importados y pendientes de confirmación, que no han provocado el contagio de ninguno de sus contactos estrechos analizados.

VACUNACIÓN EN EUSKADI

El viceconsejero de Salud ha señalado que la estrategia de vacunación de Euskadi "sigue avanzando" y hasta la fecha se han recibido un total 195.560 vacunas de las que se han administrado 124.103. Además, 46.556 personas han concluido ya su pauta de vacunación completa al recibir la segunda dosis.

Asimismo, ha recordado que esta semana se ha iniciado la vacunación en el colectivo de personas centenarias que viven en sus domicilios y ha señalado que el proceso se está llevando a cabo "con normalidad y de manera satisfactoria".

"Van a recibir la vacuna prácticamente todas las personas centenarias antes de que acabe la semana", ha indicado antes de informar que de las 1.880 personas censadas con la tarjeta sanitaria vasca, han detectado que alrededor de 800 personas no residen en este momento en Euskadi, lo que ha hecho que se termine antes de lo previsto con este grupo, aunque ha precisado que mantienen las "puertas abiertas" para vacunarles cuando vuelvan.

MAYORES DE 90 AÑOS

En este sentido, ha avanzado que en las próximas semanas se va a "seguir avanzando" en la vacunación de las personas mayores, "unas de las más vulnerables" frente a la covid. En concreto, ha anunciado que el lunes comenzará la vacunación de las personas de más de 90 años, ya que Osakidetza se ha empezado a poner en contacto con este colectivo para indicarles dónde y cuándo recibirán la dosis de la vacuna Pfizer. Según ha explicado, la vacunación tendrá lugar "preferentemente" en centros sanitarios de Osakidetza.

También ha recordado que de forma paralela, se está vacunando a grupos priorizados en la estrategia vasca como los ámbitos residenciales de personas mayores como centros de día, centros de discapacidad, personas con gran discapacidad que viven en sus domicilios, los servicios de ayuda a domicilio. Ha detallado que para los usuarios se ponen dosis de Pfizer y de AstraZeneca para los trabajadores de estos servicios.

Respecto al personal del transporte sanitario urgente y programado que el departamento tiene concertado, las primeras dosis se comenzaron a poner este pasado jueves a las 15.00 horas y ha informado de que se va a estar vacunando este fin de semana de forma que las empresas más pequeñas pueden haber finalizado la vacunación el lunes y las más grandes a lo largo de la próxima semana.

Asimismo, ha indicado que la disponibilidad de vacunas de AstraZeneca ha hecho que colectivos de servicios esenciales y de educación hayan comenzado a vacunarse, en paralelo a otros colectivos que en la escala de priorización de Osakidetza estaban por delante, como sanitarios u odontólogos, ya que estos necesitan vacunas de Pfizer.

Por ello, ha reconocido que AstraZeneca aumenta las posibilidades de vacunación pero con grupos profesionales "muy concretos", no de manera masiva como se ha comenzado con la población mayor, que necesitan Pfizer y el ritmo viene marcado por la disponibilidad de esas vacunas.

"El avance definitivo será cuando dispongamos de vacunas para poder hacer una vacunación masiva, para poder pinchar 15.000 dosis diarias. Si esto no lo podemos hacer ahora no es porque no tenga capacidad Osakidetza para hacerlo sino porque la disponibilidad de vacunas es la que es", ha aclarado.

PREVENCIÓN

No obstante, ha subrayado la importancia de seguir extremando las medidas preventivas para la transmisión del covid, ya que la evolución epidemiológica indica que "no es momento para la relajación", ya que "la situación sigue siendo preocupante y de gran incertidumbre". "La situación epidemiológica de Euskadi ahora mismo no está como para aflojar ninguna medida", ha insistido.