Euskadi decreta 'movilidad cero' y limita los grupos a 4 personas

Menos movilidad y menos contactos sociales. Esos son los ejes que rigen las nuevas limitaciones adoptadas por el LABI que vuelve a confinar todos los municipios vascos desde el próximo lunes, día 25 donde sus vecinos no podrán entrar ni salir.



La Ertzaintza y las policías municipales ya han comenzado a intensificar los controles para vigilar el cumplimiento de las restriscciones dictadas para contener la expansión del virus. Justo en el día en el que la CAV ha entrado en zona roja con 1.139 contagiados en solo 24 horas, –639 de ellos en Bizkaia– se reducen además los encuentros sociales a un máximo de cuatro personas, tanto en espacios públicos como privados, dos menos que las permitidas hasta el momento para que la burbujas sociales se mantengan prácticamente restringidas a los grupos de convivencia.







BAJAR LA PERSIANA

A pesar de que los contagios permanecen disparados, finalmente, el pasado miércoles, a adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, por lo que hay que seguir manteniéndolo a las diez de la noche. Porque esas horas seguían generando un tránsito, que entendemos que no beneficia para el objetivo que es cortar la transmisión comunitaria", ha argumentado la consejera de Salud al anunciar las nuevas restricciones, y entrará en vigor el lunes a las 00.00 horas. Su eficacia se revisará cada veinte días y, si es preciso, se convocará de nuevo el LABI para introducir modificaciones. Las medidas ya no podían esperar más. La pésima evolución de los datos de, el indicador de incidencia de la pandemia más elevado, en el nivel 4 en reproductividad del virus y en el 3 de impacto asistencial. Además de los nuevos vetos introducidos, el toque de queda a las diez de la noche y el cese de actividades a las 21.00 horas. También se mantienen el horario de cierre de la hostelería a las ocho. Sin embargo, la clausura total de bares y restaurantes continuará estando determinada por la incidencia acumulada en cada municipio y se decretará una vez que se superen los 500 positivos por 100.000 habitantes. En la práctica podría llegar en pocos días ya que bares y restaurantes ya han bajado la persiana en Bilbao desde hoy y la hostelería de Gasteiz y Donostia podría estar a las puertas del cierre ya que ambas capitales presentan tasas por encima de 400.

Gotzone Sagardui:

"Se ha perdido una oportunidad de adoptar nuevas medidas preventivas"

euskadi en zona roja

Sagardui ha confirmado la tendencia ascendente del virus en un contexto de "alta incertidumbre, que puede prolongarse todavía"., ha asegurado, para añadir que, aunque las tasas de incidencia en Euskadi sean ahora menos altas que en otros ámbitos territoriales" del entorno, la coyuntura puede variar "en cualquier momento". Sagardui no ha ocultado que las restricciones que pretendía el Gobierno vasco eran más ambiciosas. Por lo que ha lamentado que no hubiese prosperado la propuesta presentada en el Consejo Interterritorial para adelantar el toque de queda ya que el Ministerio decidió no modificar, por el momento, el Real Decreto del Estado de Alarma.A su juicio,acordadas entre todas las comunidades autónomas para cortocircuitar el incremento de contagios. Según ha asegurado, no contar con la posibilidad de adelantar el horario de limitación de la actividad nocturna, reduce su capacidad de intervención. Y en este sentido ha afirmdo: "Hemos podido constatar que esta medida ha tenido buenos resultados en los Departamentos franceses en que se ha adoptado"

Con tres días consecutivos superando de largo el millar de nuevas infecciones, –el jueves fueron 1.139–, y la positividad al alza (8,75), Euskadi entró ayer en zona roja, con una incidencia de 507,48 casos. Hay que recordar que el pasado 28 de noviembre consiguió salir de esa franja de peligro tras haber estado todo un mes en alerta máxima. Sin embargo, no parece que la cepa británica –ahora dominante, según Fernando Simón– tenga una presencia significativa. La consejera reiteró que siguen siendo nueve los casos detectados de esta variante, aunque afirmó se mantienen "alertas y vigilantes". Pese a ello, señaló que "los técnicos creen que estos casos no son los causantes del crecimiento de contagios".

mucho peor que en diciembre

La curva ascendente de casos ya se ha traslado a los hospitales donde la presión es muy acusada aunque las UCI consiguen mantenerse en el escenario tres de los cinco previstos. Según afirmó Sagardui, en ese escenario se partía de una situación "más desahogada en diciembre pero, en estos momentos, empieza a tensionarse". Actualmente, el número de personas con covid ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos llega ya a 109, ocho más que en el recuento previo. "Las UCI han vuelto a superar el centenar de enfermos cuando hemos estado en periodos de noviembre y diciembre muy por debajo", resaltó.

El número de positivos es decisivo a la hora de establecer la evolución de los ingresos hospitalarios. Y desgraciadamente, en la actualidad, hay una gran subida y un crecimiento exponencial de ingresos en planta con unos 90 diarios. "En el momento actual, podemos adelantar que la semana que viene esa tensión hospitalaria se verá incrementada. Hasta cuándo, dependerá de la evolución a lo largo de los próximos días. Lo que sí puedo decir es que eso está previsto, estamos preparados, y nos mantenemos alerta", resumió.

Restricciones en vigor

Cerrojazo

confinamiento. El LABI ha decidido extender el confinamiento perimetral a todos los municipios de Euskadi. Los ciudadanos vascos tampoco podrán desplazarse al municipio colindante. El objetivo de esta medida es limitar aún más la movilidad porque con los desplazamientos, cada persona se convierte potencialmente en vehículo de transporte del virus y contribuye a su propagación.

Máximo de 4

Reuniones. Se establece la limitación de agrupación de personas en un máximo de cuatro, tanto en espacios de uso público, como en espacios de uso privado, así como en la ocupación de mesas en bares y restaurantes, para reducir la onda expansiva que, en la transmisión de contagios, tienen los encuentros entre personas fuera de la burbuja habitual.

10 de la noche

Toque de queda. Además del cierre perimetral de Euskadi y el cierre de los municipios; la limitación de movilidad nocturna se mantiene entre las diez de la noche y la seis de la mañana. El horario máximo de cese actividades comerciales y culturales sigue siendo a las 21.00 horas.

40% - 60%

Aforos limitados. Los aforos serán del 40% en establecimientos comerciales de más de 150m2, y del 60% en los que cuenten con una superficie de hasta 150m2. También habrá aforos igualmente reducidos para todo tipo de eventos culturales y sociales.

35% en misa

Vetos vigentes. Igualmente se mantiene la limitación del máximo de aforo en los centros de culto y las iglesias en el 35% vigente. Asimismo se continúa contemplando la suspensión de los ensayos y las actuaciones músico-vocales.

Hostelería

Horarios. El cierre de hostelería y restauración sigue vigente entre las 20.00 y las 06.00 horas, excepto en los municipios en rojo, donde cierra completamente.

En zona roja

Prohibiciones. En los municipios en alerta roja, es decir con una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes, se establece el cierre de la restauración, y los locales de juego y apuestas, y se suspende la actividad deportiva en grupo.