Sin la 'reserva vasca', no habría segunda dosis para la mitad de los vacunados por coronavirus

La controvertida estrategia vasca de reservar vacunas para garantizar la segunda dosis que asegura la inmunidad total, está dando sus frutos . De hecho, esta planificación decidida por el Departamento de Salud permitirá que todas aquellas personas ya vacunadas con una primera inyección reciban la segunda que les corresponde a pesar de la reducción de viales de Pfizer. De hecho, otras comunidades como Cantabria, se han visto obligadas a reprogramar su vacunación y priorizar las segundas dosis en las residencias. Hasta este martes Euskadi había administrado 29.325 antídotos, de los que 28.930 corresponden a la primera dosis y 395 a la segunda.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, reveló el martes que si el Departamento de Salud no hubiera seguido la política de reservar la mitad de los viales, no se podría administrar la segunda dosis a la mitad de las personas que deben recibirla en los próximos siete días y hasta dentro de tres semanas tampoco se podrían poner las primeras inyecciones a los nuevos colectivos.

Por ello, defendió que el plan de reservar parte de las vacunas es una estrategia "adecuada" para garantizar la inmunidad si hay falta de suministro, como ha ocurrido esta misma semana. "Todas las personas que han recibido la primera vacuna, tendrán la segunda en el plazo establecido", aseguró.

Sagardui insistió en que este proceso de vacunación que se lleva a cabo en Euskadi responde a los principios de "solidaridad y prudencia". Señaló que se puede decir que todas las personas que viven en las residencias de mayores han recibido ya la primera dosis y que se sigue con el procedimiento entre el personal sociosanitario e indicó que esta semana continuará la campaña para completar la segunda inoculación que comenzó el domingo.

Del total de vacunados, 914 son profesionales sanitarios de Osakidetza. 700 de ellos, en Bizkaia, han recibido dosis de la vacuna Moderna, y el resto las correspondientes a la farmacéutica Pfizer y "así seguirá en función de la disponibilidad" de viales, explicó.

600.000 vacunas de gripe



Sagardui añadió que la disponibilidad de las dosis no depende de Euskadi ni del Gobierno español ya que la compra centralizada se desarrolla desde Europa. Por tanto, consideró, la administración es una cuestión de disponibilidad de vacunas, no de capacidad del sistema sanitario ya que, según recordó, en dos meses se han puesto casi 600.000 vacunas de la gripe. Asimismo aclaró que, por el momento, no hay constancia de efectos secundarios relevantes entre los vacunados.

Con la primera vacuna ya puesta en la práctica totalidad de residencias, la pandemia se ha cobrado tres nuevas víctimas mortales en los centros de mayores de Bizkaia, lo que eleva a 155 el número de muertes en los geriátricos en la segunda ola. En el citado recuento han aparecido dos nuevos brotes en el centro Calzada de Gernika, con un total de 30 casos, y en Tabira de Durango, que suma trece contagios.

El Post-it

Brote en Gernika. Se ha detectado un brote en el centro residencial Calzada de Gernika que recibió la vacuna el pasado 11 de enero. Hay 18 personas usuarias con coronavirus, 16 asintomáticas y doce profesionales han dado positivo

Brote en Durango. También se ha detectado otro brote en el centro residencial Tabira de Durango, vacunado el pasado 4 de enero. Hay ocho personas residentes con covid-19, todas asintomáticas. Asimismo cinco profesionales son positivos.