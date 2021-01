Mínimas de hasta -25 grados complican la recuperación tras Filomena

Una ola de frío con mínimas históricas, que han llegado en algunos puntos del interior de la Península hasta los 25 grados bajo cero, ha complicado este lunes, y lo hará en los próximos días, la recuperación de la normalidad tras las intensas nevadas que dejó la borrasca Filomena.

La pasada madrugada fue una de las más gélidas de la que se tienen registros, en especial en algunas zonas del interior como el llamado "triángulo del frío", entre las provincias de Teruel y Guadalajara.

La localidad turolense de Bello ha marcado esta madrugada la temperatura más fría de España, con -25,4 grados a las 04:30 de la madrugada, mientras que en el municipio de Molina de Aragón (Guadalajara) se ha vivido la noche más fría desde 1963, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con mínimas de -25,2 grados.

Otras localidades con temperaturas excepcionalmente bajas han sido las turolenses de Santa Eulalia del Campo (-23), Calamocha (-21,3) y Teruel capital (-21), la zaragozana de Daroca (-18,5) y la guadalajareña de Alhama de Aragón (-18).

Esta situación de frío intenso se produce gracias al anticiclón ubicado sobre España y que está registrando cielos despejados y viento en calma a pesar de que la borrasca Filomena se ha alejado ya hacia el este, según Aemet.

Las temperaturas han seguido registrando valores muy bajos incluso en las horas centrales del día y las heladas han contribuido a convertir en hielo la nieve que aún está de forma abundante en el suelo de más de media España tras el paso de la borrasca.



Registros excepcionalmente bajos

Estos registros son excepcionalmente bajos, aunque no constituyen récords absolutos. Atendiendo a la series históricas de Aemet, las localidades turolenses de Calamocha y Fuentesclaras poseen el récord de temperatura mínima más baja en un lugar habitado en España, el 17 de diciembre de 1963 con 30 grados bajo cero.

Las temperaturas mínimas registradas la pasada madrugada se encuentran entre el 5 % más bajas del periodo de referencia, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, quien señala que "es muy poco habitual" que en una extensión tan grande se den temperaturas tan extremadamente bajas.

Madrid, por ejemplo, ha vivido su jornada más fría en cuatro décadas, con -7,3 grados recogidos en el Parque del Retiro, solo comparable a otro valor similar registrado en 1981, mientras que en la localidad de Arganda del Rey, en el sureste de la comunidad, a las 07.30 horas el mercurio marcaba -15,8 grados.

Además, ocho estaciones ubicadas en capitales de provincia han bajado de los 10 grados bajo cero, según el portavoz de la Agencia: junto a Toledo, Teruel y alrededores de Madrid, las de Ávila, Cuenca, Albacete, Salamanca y Guadalajara.

Del Campo señala que cuando la nieve de día recibe la luz del sol refleja la totalidad de esta luz y no absorbe casi nada de el calor, y eso hace que durante la noche el enfriamiento del suelo sea "muy, muy intenso".



Pestañas congeladas en Molina de Aragón

Con el día ya avanzado, en torno a las 10:00 de la mañana, la situación no había mejorado mucho en Molina, con 24 bajo cero, una temperatura insólita que su alcalde, Francisco Javier Montes, afirma no recordar en sus 43 años de vida.

Explica que en 2001 también se llegó a los -24 grados y que, aunque "es frecuente que pueda haber varias semanas al año que se den cifras de -12 o -11 grados", no suelen alcanzar "estas temperaturas extremas".

El alcalde ha señalado que "se congelan pestañas y cejas con el vaho que sube de la mascarilla y la sensación es como si te estuvieran echando agua constantemente en los ojos".

Por su parte, el alcalde de Bello, Jaime Barrado, ha explicado a EFE que en su localidad están acostumbrados a las bajas temperaturas, pero no a los -25,4 grados que el termómetro ha marcado esta madrugada y que lo han situado como el lugar más gélido del país en esta jornada.

Pese a ello, ha explicado que durante los pasados días la sensación térmica en el pueblo fue inferior por culpa del viento, mientras que en esta jornada el frío es seco, muy característico de la zona.

Con las temperaturas extremadamente bajas, en algunos lugares las tuberías de agua se han congelado, ante lo cual organismos como el Canal de Isabel II, que abastece de agua a Madrid, recomienda no forzar las llaves de paso y aplicar calor en las instalaciones.

Asimismo, varios servicios especializados en automóviles aconsejan tener cuidado con la apertura de las puertas de los vehículos, y recomiendan extremar los cuidados a la hora de conducir, como reducir la velocidad, revisar el anticongelante o viajar con el depósito de combustible lleno, así como revisar neumáticos y llevar cadenas de invierno.



Temperaturas al alza, pero aún gélidas

La ola de frío que se está registrando en España continuará mañana, con temperaturas mínimas inferiores a los diez grados bajo cero y heladas generalizadas en amplias zonas del interior peninsular, especialmente fuertes en el este del valle del Tajo y zonas de La Mancha.

Las temperaturas aumentarán en el interior peninsular, especialmente las mínimas en zonas del centro y este, aunque se mantendrán anormalmente bajas para la época, especialmente en Madrid y Castilla-La Mancha.

Se producirán heladas generalizadas en el interior peninsular, excepto en el valle del Ebro, menos intensas que el día anterior.