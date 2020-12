Las pautas para no contagiarse de coronavirus estas Navidades en dos vídeos de Osakidetza

El Gobierno vasco ha publicado en internet dos vídeos con pautas para evitar contagios por covid-19 durante las celebraciones navideñas, especialmente para momentos en los que se junten personas no convivientes.

"Esta Navidad es distinta y tenemos que celebrarla de manera diferente" explican los vídeos, que recuerdan la necesidad de mantener 1,5 metros de distancia interpersonal, usar mascarilla, lavarse las manos, reducir las relaciones sociales a una burbuja y airear espacios cerrados.

Los vídeos, pensados también para que puedan ser compartidos por Whatsapp, animan a no viajar si no es imprescindible, planificar las celebraciones, reunirse en espacios abiertos, no besarse ni abrazarse al saludarse, no compartir plato ni vaso y no fumar, dado que el virus puede estar en el humo.

En las celebraciones navideñas se insta quitarse la mascarilla solo en el momento de comer y beber, a ventilar al principio y al final de la reunión y también durante cinco minutos cada media hora. "En vacaciones, cuida de los que quieres", concluye el montaje, que se ha editado tanto en euskera como en castellano.

Campaña "Si pasas, te pasa"

Además se han publicado otros vídeos orientados a jóvenes y adolescentes que muestran situaciones en las que es posible contagiarse si no se cumplen las medidas de prevención.

Así, uno muestra a dos adolescentes que cumplen con todas las recomendaciones en el centro escolar, pero se relajan después en la calle al quitarse la mascarilla y darse un abrazo. En ese momento una figura vestida de verde que representa el virus les da una colleja y les obliga a ponerse la mascarilla.

El otro vídeo recoge a varios jóvenes compartiendo una cerveza y algo de comida en un parque, momento en el que el virus vuelva a aparecer para recordarles que "Si pasas, te pasa".