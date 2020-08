Fernando Simón disiente de Murga: "Yo no le llamaría segunda ola"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, cree que no se puede hablar de la existencia de una "segunda ola" de la pandemia del coronavirus y ha destacado que Euskadi es la comunidad con más asintomáticos del Estado, con un 81%, algo que considera "positivo".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Simón ha reconocido que dos territorios históricos de Euskadi (en alusión a Bizkaia y Gipuzkoa) se encuentran en una fase de ascenso "claro" de casos, pero ha precisado que un porcentaje "muy importante" de sus positivos son asintomáticos.

"En la última semana, el País Vasco ha notificado un 81% de casos asintomáticos", ha apuntado, para subrayar que, de esta forma, se sitúa como la comunidad autónoma que mejor dato presenta en este sentido.

El epidemiólogo cree que la consejera de Salud, Nekane Murga, al hablar de que Euskadi se enfrenta a "una segunda ola", ha querido trasladar que se está en "riesgo potencial" de llegar a esa situación porque "es cierto" que esta Comunidad Autónoma tiene un "incremento importante de casos".

No obstante, ha dicho que él no llamaría a esto "segunda ola" hasta que no haya una transmisión comunitaria descontrolada, que no esté mayoritariamente asociada a brotes, y hasta que no quede claro que lo que se hace "no es detectar todo lo que antes no se detectaba". "Prefiero ser un poco prudente, no porque la segunda ola vaya a suponer algo diferente a lo que estamos observando, sino porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas a las que ahora realmente estamos viviendo", ha asegurado.

Tras recordar que ahora se hacen más pruebas, ha apuntado que, si se hubieran detectado hace dos meses casos con la capacidad actual, ahora se seguiría viendo un descenso.



OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS

En cuanto a la Comunidad de Madrid, ha asegurado está teniendo un "ritmo creciente de notificaciones" de casos de covid-19 en los últimos días, convirtiéndose en "una de las comunidades autónomas" que más casos registra.

El epidemiólogo ha señalado, asimismo, que la evolución del número de asintomáticos en Madrid "ha ido bajando en las últimas semanas". Según sus datos, se sitúa en el 15 por ciento de todos los casos detectados en la última semana, "muy por debajo de la media nacional". "Lo deseable sería que el porcentaje de asintomáticos fuera mayor. No es un buen indicador, nos gustaría que fuera al menos de la media nacional", ha valorado.

Fernando Simón ha avanzado que el Ministerio se reunirá este viernes con los representantes de la Comunidad de Madrid para analizar este dato, así como el aumento de casos en los últimos días. "Madrid tiene una capacidad diagnóstica muy potente, tendremos que discutir con ellos dónde está el problema. Lo que tenemos que valorar es ver si están realizando las PCR en las personas que realmente tienen que realizarlas o si tienen que aumentar la capacidad", ha detallado.

Sobre la situación de otras autonomías, el experto de Sanidad ha apuntado que Cataluña se encuentra "en fase de descenso" de brotes y Aragón "parece también que hasta cierto punto está estabilizado". En la comunidad aragonesa, ha explicado que hay un "número importante de hospitalizados pero para su sistema sanitario no supone una carga importante", ya que "todavía está en una situación suficientemente aceptable".

"Es muy probable que quizá ya han superado el pico de transmisión, pero el pico de hospitalización lo vamos a ver unos días después del pico de transmisión. Tenemos que ser prudentes, seguirlo día a día. Pero ahora, con mucha prudencia y cuidado, creo que Aragón está evolucionando bien, igual que Lleida y Barcelona. Por ahora van bien", ha apuntado.

En cuanto al confinamiento en Aranda de Duero, Simón ha recordado que "es algo que pueden hacer las comunidades autónomas". "Es una medida preventiva siempre que se limite a un área geográfica y poblacional muy concreta. Son medidas que tienen que valorar cómo aplicarlas. Se ha informado previamente al Ministerio y creo que es una decisión correcta y de utilidad. Es verdad que tiene unas implicaciones, pero están ahí por si es necesario usarlas", ha insistido.