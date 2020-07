Ordizia vuelve a la Fase 2

Uso obligatorio de mascarillas y limitar el ocio. Estas son las decisiones que ha tomado el Departamento de Salud del Gobierno vasco para tratar de atajar el brote de Ordizia, que cuenta ya con 48 casos tras los resultados conocidos ayer, cifra que previsiblemente aumentará estos próximos días según se vayan sabiendo los resultados de las pruebas PCR a las que se está sometiendo buena parte de la población del municipio y de los alrededores.

El uso de la protección será obligatorio "en vía pública y en espacios cerrados de uso público, independientemente de la actividad que se vaya a realizar" desde hoy mismo, indicó la consejera de Salud, Nekane Murga. En cuanto al ocio, los locales de hostelería no podrán superar el 50% del aforo en el interior y no se permitirá el consumo en barra, y en las terrazas se deberá guardar una distancia de 1,5 metros entre mesas y personas no convivientes. Además, todos los establecimientos de hostelería, incluidos txokos y sociedades gastronómicas, tendrán que cerrar antes de las 23.30 horas, al igual que las discotecas y locales de ocio nocturno, que solo podrán abrir las terrazas al aire libre con un aforo del 50%. Al igual que el uso de la mascarilla, estas decisiones entran hoy en vigor. "Pensamos que debemos actuar de forma inmediata en el ocio", dijo Murga. También se suspenden fiestas, verbenas y cualquier celebración popular. En cuanto a posibles multas a quienes incumplan, Murga fue clara: "Hay instituciones con competencias para poner sanciones, y así será".