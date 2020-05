Sanidad registra 56 nuevos muertos y 446 casos más de coronavirus

El Estado ha registrado un nuevo repunte en las cifras de la pandemia de coronavirus. En las últimas 24 horas se han producido 56 nuevos fallecidos con Covid-19, lo que eleva la cifra total de muertos en todo el Estado a 28.628, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Se trata de un pequeño repunte respecto al miércoles cuando se registraron 48 fallecimientos, si bien no estaban incluidos los datos de Cataluña.







Además, 234.824 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 446 más en un día, 102 más que el jueves; 11.462 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 20 en las últimas 24 horas; y 124.642 han precisado hospitalización, 123 en el último día. La tasa de incidencia es del 15,5%, en la línea de los últimos días.



"Mantenemos una cifra muy favorable equivalente a los días previos y por debajo de 100. La pandemia evoluciona muy favorablemente", ha señalado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.



Simón ha reconocido no obstante que se han registrado "pequeños brotes muy reducidos que han implicado tener que tomar acciones", pero ha asegurado que han sido menores de lo que se pensaba inicialmente y han sido resueltos satisfactoriamente.





Por comunidades

De los 446 positivos registrados este viernes, 29 pertenecen a Andalucía (12.576 en total); 30 a Aragón (5.618); 2 Asturias (2.376); 13 a Baleares (2.037); 5 Canarias (2.312); 5 a Cantabria (2.284 en total); 41 a Castilla-La Mancha (16.830); y 47 a Castilla y León (18.674).Asimismo,(57.036); en Ceuta 5 (124); en la Comunidad Valenciana 34 (11.021); en Extremadura 2 (3.044); en Galicia 7 (9.084); en Madrid 53 (67.425); en Melilla es la única región que no se ha registrado ninguno, si bien en total ha tenido 121 casos; en Murcia dos (1.572); en; y en La Rioja 3 (4.036).Respecto a las muertes, Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla y Murcia no han notificado ningún fallecido en las últimas 24 horas. No obstante, en Andalucía ya han fallecido 1.377 personas (2 en las últimas 24 horas); en Aragón 858 (10 en un día); en Asturias 307; en Baleares 222 (1 más); en Canarias 155; en Cantabria 209; en Castilla-La Mancha 2.929 (10 en las últimas 24 horas); y en Castilla y León 1.961 (1 más).Además, tres personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas (6.656 en total); en Ceuta se han contabilizado 4 fallecidos desde el comienzo de la pandemia; en la Comunidad Valenciana 1.389 (6 más en un día); en Extremadura 506 (una persona en el último día); en Galicia 609 (una más); en Madrid 8.944 (13 en las últimas 24 horas); en Melilla 2; en Murcia 149;y en La Rioja 356 (2 más).En cuanto a los ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sepersonas, de las cuales 20 han ingresado en el último día. No obstante, sólo ha habido ingresos en Andalucía (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (2), Comunidad Valenciana (1), Madrid (10) y Murcia (5).Respecto a los hospitalizados, en total han precisado hospitalización por Covid-19, siendo Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Melilla y Murcia las únicas que no han registrado ninguna nueva hospitalización. Además de los casos confirmados por PCR se han notificado resultados positivos con test de anticuerpos en 47.080 personas.