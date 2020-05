Sanidad comunica 48 muertos más con coronavirus sin incluir datos de Catalunya

La cifra de fallecidos diarios en el Estado con coronavirus ha bajado hasta 48, según ha informado el Ministerio de Sanidad.En las últimas 24 horas se han registrado además 344 casos nuevos de Covid-19, lo que supone un pequeño incremento del 0,15% respecto a ayer. En estas cifras sin embargo no se incluyen los datos de Catalunya por un problema de "validación".







Así, Sanidad confirma hasta la fecha un total de 27.940 fallecidos y 233.037 contagios en todo el territorio. Este jueves se ha informado además de 20 nuevos ingresos en cuidados intensivos, así como de 140 nuevos hospitalizados, 75 de ellos en Madrid.







Las cifras de Cataluña no vienen en el informe de Sanidad porque "no ha podido actualizar los datos debido a problemas en la validación". Al respecto, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado que "con esta comunidad que falta estaríamos en los 400 (nuevos infectados) poco más. Además, tenemos 48 fallecidos, que con los datos de la comunidad (Cataluña) estaríamos en unas cifras similares, en torno al medio centenar", con lo que la tendencia a la baja se sigue manteniendo.



Simón ha insistido en que "son datos que cada día nos sorprenden menos porque la evolución de la epidemia es muy favorable, pero debemos tener prudencia porque se detectan pequeños focos que nos hacen dudar, pero afortunadamente se van resolviendo de forma muy buena".



Simón ofrece los datos de Covid-19 de las últimas 24 horas. Vídeo: EP







Madrid, la comunidad más afectada

En el resto de comunidades autónomas, Andalucía ha añadido 45 positivos, Aragón 37, Asturias cero, Baleares ocho, Canarias siete, Cantabria dos, Castilla-La Mancha 50, Castilla y León 31, Ceuta ninguno, Comunidad Valenciana 38, Extremadura dos, Galicia 10, Madrid 82, Melilla cero, Murcia diez,y La Rioja cero.De los 48 fallecimientos, cuatro se han registrado en Andalucía, uno en Aragón, tres en Asturias, seis en Castilla-La Mancha, cinco en Comunidad Valenciana, uno en Extremadura, uno en Galicia, 19 en Madrid, uno en Murcia,y uno en La Rioja.Por su parte, los 20se localizan en Andalucía (2), Aragón (1), Baleares (1), Castilla y León (6), Comunidad Valenciana (3) y Madrid (7). De los 140 nuevos hospitalizados, 14 son de Andalucía, ocho de Aragón, dos de Baleares, uno de Canarias, 16 de Castilla-La Mancha, uno de Castilla y León, cinco de Comunidad Valenciana, cuatro de Galicia, 75 de Madrid, uno de Murcia, ocho de País Vasco y cinco de La Rioja.