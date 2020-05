La mascarilla no será obligatoria para correr ni andar en bici

Las personas que salen a hacer ejercicio en bici y aquellas que corren están exentas del uso de mascarilla, que será obligatorio desde este jueves en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros para los mayores de 6 años.



Estas personas no deberán usar la mascarilla si no quieren, han señalado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, que insisten en la importancia de guardar las medidas de distanciamiento social.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso generalizado de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.





?¿Sabes cómo usar correctamente la #mascarilla?



?? Lávate las manos antes de ponértela



?? Evita tocarla mientras la lleves puesta



??? Deja de usarla cuando esté húmeda



?? NO la reutilices si es desechable



?? Quítatela siguiendo estos consejos ??#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Wxmbw9ixwf — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 20, 2020

Según la instrucción, quedan exentas de esa obligación, como la ingesta de alimentos y bebidas, y en circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad.Aunque la orden no especifica todas las "actividades incompatibles",, según las mismas fuentes, que señalan que también están exentas todas aquellas actividades deportivas al aire libre que requieran tal esfuerzo que dificulten la respiración.Asimismo, quedan fuera de la obligación las personaso en las que esté contraindicado su uso por motivos de salud o discapacidad, en tanto que son recomendables para los niños de entre 3 y 5 años.