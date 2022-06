El PNV defiende que la Ley Trans de Euskadi "suma derechos" y no colisiona con la estatal

La directora de Igualdad y Derechos Humanos del PNV, Nerea Melgosa, ha defendido que la Ley Trans que se pretende aprobar en Euskadi no va "contra nadie", sino que "suma derechos", y ha afirmado que "no interfiere en ningún momento en las competencias" de la que se impulsa en el Estado.

En el debate sobre transexualidad de Radio Euskadi, Melgosa ha destacado que "el impulso y apoyo" de su partido a la Ley Trans "es consecuencia del compromiso político adquirido ante las personas transexuales y sus asociaciones más representativas, un compromiso con la defensa de los derechos y de las libertades de todas las personas".

"Creemos que es una ley que suma derechos, que no se presenta contra nadie, sino a favor de las personas; que no resta ni divide, sino que suma, y que defiende principios como la igualdad de trato o la no discriminación y valores como la diversidad y el respeto", ha señalado.

Según ha destacado, la Ley promueve "una gobernanza reforzada y colaborativa, y establece un tratamiento integral de la protección y prevención de la discriminación de las personas trans en algunos ámbitos que hasta ahora no incluía, como son el familiar, el laboral o el educativo".

En lo referente a salud, ha indicado que se ha revisado la Guía Integral para las personas en situación de transexualidad y se ha ampliado la cartera de servicios. "Muchas veces decimos que no hay que dejar a nadie atrás, pero tampoco hay que dejar a nadie fuera", ha afirmado.

En este sentido, ha remarcado que varios países "tienen ya regulada la autodeterminación de género, como Noruega, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Malta, Bélgica, Portugal o Luxemburgo". "No entiendo ese temor, cuando el PSOE presentó en 2017 una propuesta legislativa para introducir la autodeterminación de género", ha recordado.

A su juicio, deben primar los derechos humanos y ha apuntado que Euskadi "fue pionera" y se tiene que "seguir avanzando". "Nuestra Ley no interfiere en ningún momento en las competencias de la estatal. Por lo tanto, deseamos que nos dejen seguir avanzando en esta culminación de derechos", ha añadido.

La dirigente jeltzale cree que "lo importante es seguir trabajando, consensuando, no enfrentando colectivos y escuchando no solo a los expertos, sino también a las propias familias, que están dando lecciones magistrales".

"Si las personas trans integran un colectivo vulnerado o vulnerable en materia laboral, y así lo dicen los datos que tristemente aparecen en las estadísticas, debemos habilitar para ellas una cuota como la que ya tienen otros colectivos vulnerables", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu y secretaria general de Feminismos de la formación, Oihana Etxebarrieta, ha subrayado que la reforma legal que se pretende en Euskadi ya se ha abordado en otras comunidades y países. "Creemos que es una buena base, pero que necesita ser desarrollado en algún ámbito, como el empleo", ha precisado.

Además, la secretaria de Igualdad del PSE-EE y directora de Igualdad de la Diputación foral de Bizkaia, Patricia Campelo, ha asegurado que se "trabaja en sintonía para llevar adelante los compromisos políticos", y ha añadido que los socialistas vascos mantienen "una postura de prudencia y de responsabilidad extrema".

En su opinión, es necesario "trabajar muy bien los detalles y los matices de cómo tramitar" esta norma en el Parlamento Vasco. En todo caso, ha explicado que llevan "mucho tiempo" comprometidos con la igualdad.

La portavoz de Elkarrekin Podemos IU en el Ayuntamiento de San Sebastián, Aitzole Araneta, ha manifestado que esta ley es "perfectamente compatible con la propuesta que se está trabajando el Gobierno de España".

En su opinión, "no hay incompatibilidad, ya que la ley vasca se ajusta" a la normativa estatal. "Esta ley es ambiciosa y que describe una necesidad que tenemos en tema de transexualidad", ha remarcado.

Por último, el secretario general del PP de Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha considerado que "sería un error" reformar la ley "deprisa y corriendo para el tema que es y la importancia que tiene".