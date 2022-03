Sánchez salvará su plan pero con un aviso del PNV: pide que no sea un "llanero solitario"

Una vez más, Pedro Sánchez salvará uno de sus decretos porque el Congreso de los Diputados quiere arrimar el hombro, y no porque su gobierno haya realizado un alarde de negociación o de generosidad. Socios de investidura como el PNV y ERC, y otros aliados habituales, como EH Bildu, descartan votar en contra del decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros con el plan de choque para afrontar las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania.



Las medidas se quedan cortas para ERC y EH Bildu, que solicitan reformas en profundidad del sistema de fijación de precios de la energía y también arañar impuestos a las grandes fortunas. El PNV lamenta que se haya abierto únicamente un diálogo a última hora, y además cree que el verdadero salvavidas para salir a flote de esta situación no llegará hasta dentro de quizás un mes, con la propuesta que tienen que negociar el Estado, Portugal y la Comisión Europea para topar los precios del gas y reducir así la factura de la luz. De manera gráfica, Aitor Esteban pidió a Sánchez que deje de actuar como "el llanero solitario" y desista de presentar propuestas sin trabajo previo con los grupos. En cuanto al fondo del asunto, sí cree que se han tomado medidas necesarias.





SUPERAR EL TRÁMITE

?? @itxasoatutxa en @Boulevardeitb ha recordado que @eajpnv llevaba tiempo reclamando a Sánchez medidas para paliar los efectos de la invasión de #Ucrania, pero ha lamentado que presente sus iniciativas a través de decretos sin trabajo ni consenso previo. pic.twitter.com/WoTMYOcUEB — EAJ-PNV Bizkaia (@eajpnvbizkaia) March 29, 2022

ESTEBAN: "UN NO ROTUNDO ES DIFÍCIL"

EL DECRETO RECOGE LAS COMPETENCIAS VASCAS

LA RELACIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ

Las trabajadoras, autónomas, pensionistas y las pequeñas empresas ya han pagado suficiente. Ahora toca que sean los millonarios quienes se aprieten el cinturón y aporten más.



Es el momento de meter mano a las grandes fortunas y grandes eléctricas ?? https://t.co/M2tsrpUAUw pic.twitter.com/k5wUiiMfPG — Mertxe Aizpurua (@MertxeAizpurua) March 29, 2022

EH BILDU Y ERC TAMPOCO LO VETARÁN

?? [VÍDEO] @gabrielrufian: "Faltan medidas estructurales, y no solamente coyunturales. Hay que acabar ? con el sistema marginalista energético en este país. No tiene ningún sentido que toda la energía

?? se pague al precio de la energía más cara". pic.twitter.com/CH8CHQwQ3m — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 29, 2022

FEIJÓO PRESENTA AL PP COMO PARTIDO DE ESTADO

Todo hace indicar que Sánchez va a superar la convalidación del decreto, pero volverá a dejarse jirones de confianza con los grupos, como ya sucedió con la reforma laboral.: las medidas del decreto tienen una vigencia limitada, en principio, hasta el 30 de junio; Moncloa tiene un plazo de treinta días desde ahora para convalidarlas en el Congreso y, si abriera además el plazo para tramitarlas como proyecto de ley, bien podría suceder que acabara todo el proceso demasiado tarde, con el ciclo de vigencia de las medidas ya completado.Es un paquete depara todos los ciudadanos, lossin despidos,electrointensiva y limitar las subidas delcomo máximo, entre otros puntos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, recordó que solo recibió información sobre este plan el mismo lunes , media hora antes de que Sánchez lo presentara, y el día previo a su aprobación en Consejo de Ministros. Aitor Esteban lamentó que este proceder sea ya una costumbre porque los planes llegan casi siempre a última hora y, al menos en aquel momento, no tenía prevista ninguna reunión con el Gobierno español. Criticó que"Sinceramente,", reconoció.Por ello, vaticinó queMedidas como la ampliación del Ingreso Mínimo Vital o la propia situación de crisis por la guerra impiden un portazo y, además, el decreto contemplaEl PNV siguió mostrándose prudente y evitó una valoración pormenorizada tanto en la cadena Ser como en la comparecencia de Esteban en el Congreso,Sí admitió, por un lado, que, y que el Gobierno español debería haberse reunido con los huelguistas para evitar excusas en contra del pacto. Destacó como, donde el PNV constata que habrá que esperar a que el Estado y Portugal lo solucionen con Europa. Y cree que será complicado. TambiénSobre la relación con Sánchez, Esteban admitió las desavenencias, pero aclaró que su trabajo es buscar acuerdos y que, avisó. El PNV tiene otros frentes abiertos en cuestiones como laante la defensa competencial categórica de los jeltzales, que le deja menor margen. El PNV está cansado de que Sánchez juegue con la espada de Damocles de la responsabilidad de los grupos o de que una mayoría del PP y Vox sería peor.El mensaje crítico con la falta de diálogo lo secundó la cúpula del PNV: la presidenta de la Ejecutiva vizcaina, Itxaso Atutxa, avisó en Radio Euskadi de quetras el entuerto de la reforma laboral y su aprobación de carambola, muy justa, con otras mayorías.Tampoco habrá voto en contra desde la bancada de. Mertxe Aizpurua pidió también inspecciones para evitar que se manipulen los precios en las cadenas de producción, y que se congelen los alquileres con moratoria para su pago, más allá de los límites al precio que fija el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.. Gabriel Rufián puso el foco en la necesidad de terminar con el sistema marginalista de los precios de la energía porque "no tiene ningún sentido que toda la energía se pague al precio de la más cara". También pidió medidas estructurales: "Entendemos los parches, peroDesde el PP, Alberto Núñez Feijóo volvió a dejar todo abierto. Insistió en que no conocen todo el plan de Sánchez y en que, de todos modos,Desde el Gobierno español, no se confirmó ni desmintió la opción de tramitarlo como proyecto de ley, y Calviño pidió "unidad".