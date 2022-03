Sánchez abre el diálogo del plan anticrisis al límite y tras la queja del PNV

Pedro Sánchez ha comenzado con mal pie la tramitación de su plan anticrisis para combatir las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Las apelaciones del Gobierno español al diálogo no se han visto acompañadas por hechos, por una negociación en tiempo y forma con los principales grupos del Congreso de los Diputados: a partidos como el PNV, los ha llamado a tan solo 24 horas de aprobar el decreto este martes en Consejo de Ministros. A todo ello se le suma que en la izquierda se piden medidas estructurales y no temporales.



En cualquier caso, el Gobierno español sigue jugando con la baza de la presión a los grupos, a los que pide responder con "patriotismo y unión". Esa es su ventaja. El flanco que sí ha cuidado Sánchez ha sido el de sus socios de Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros, con quienes ha acordado este plan y se ha garantizado cierta paz interna. Pero este decreto lo tiene que convalidar el Congreso en las próximas semanas.





BOLAÑOS LLAMA AL PNV MEDIA HORA ANTES

Contactar. Estrictamente eso: contactar. Hemos tenido una conversación telefónica de 5 minutos hoy lunes a la mañana. Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia. https://t.co/CNwU17Qyou — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) March 28, 2022

EL PLAN DEL PNV

EL PP, LAS FORMAS Y LOS IMPUESTOS

EH BILDU Y ERC CREEN QUE SE QUEDA CORTO

, fue de los primeros en alzar la voz en público. Mientras el Gobierno español filtraba a los medios de comunicación que había negociado con los grupos este fin de semana, el jeltzale lo corregía en su cuenta de Twitter. ". Hemos tenido una conversación telefónica de. Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia", dijo.Este plan es clave para el PNV,Es, además, un socio de investidura, con un pacto por escrito que implica tenerlo informado.Fuentes del grupo jeltzale consultadas por este periódico explican que, para avanzar los ejes que media hora después presentaría Sánchez en una conferencia. Una llamada estrictamente informativa. Tras ese tuit de Esteban, la situación comenzó a corregirse. "El Gobierno español nos ha empezado a remitir más información detallada", reconocían desde su grupo. El propio Esteban lo constataba con otro tuit: "El Gobierno, ahora sí, empieza a dar detalles de las medidas que va a adoptar".El PNV evitaba ofrecer una valoración precipitada. Para empezar, no estaba claro si iba a existir como tal un margen para negociar, teniendo en cuenta que el decreto se iba a aprobar en 24 horas. Moncloa tampoco había manifestado si se plantea tramitarlo como proyecto de ley abierto a enmiendas. En cuanto a los contenidos,, para compensar los peajes en un 80%, y reforzar las ayudas directas al sector; además de abrir la vía para loscon la condición de que se mantenga el empleo.Sánchez planteó estas medidas dentro de un paquete de 16.000 millones con vigencia de tres meses hasta el 30 de junio, una temporalidad con la que, en principio, eltampoco manifestó ninguna queja días atrás. El grupo de Esteban, no obstante, defendió la semana pasada una moción con diez puntos que incluía otras medidas, comoEste punto depende de otra negociación: la propuesta conjunta que tienen que enviar el Sánchez comienza a tomar medidas después de que el lehendakari lo apremiara a tomar cartas en el asunto, aunque persiste la queja del PNV por las formas.o con la decisión unilateral sobre el Sahara. Hay otros frentes abiertos en leyes como la de vivienda, donde no hay negociación.. Está por vercon este grupo, con quien ya hubo unanimidad en la declaración de la. Pero Feijóo lamentó este lunes que esCriticó la comunicación "genérica" con su grupo.

EH Bildu y ERC respondieron al plan que propone Pedro Sánchez con un tono crítico. La coalición abertzale le reconoció algunos puntos positivos. Puso en valor, precisamente, algunas cuestiones destacadas por Unidas Podemos dentro de la negociación que ha encauzado con el PSOE en el seno del Consejo de Ministros, como la ampliación del Ingreso Mínimo Vital, o que se haya evitado la rebaja generalizada de impuestos que pedía el PP.



Moncloa propone un plan "paliativo" y temporal (hasta el 30 de junio), y vino a decir que el trato especial para España y Portugal es solo un parche, además de que Sánchez no ha llegado a concretar su plan para desacoplar el precio del gas y de la luz. Pidió adoptar decisiones "estructurales". EH Bildu plantea intervenir el pool de la energía y sacar el gas del método de fijación de precios. Aplaude el descuento de veinte céntimos por litro de carburante o los ERTE para evitar despidos.



Dice que estas medidas se las había planteado a Moncloa y se las reiteró por la mañana en una conversación telefónica. Reivindicó su plan con ERC, pidió un impuesto especial a las energéticas del 12% sobre el beneficio, y una moratoria al pago del alquiler. Desde ERC, Marta Vilalta opinó que las medidas "llegan tarde y se quedan cortas", y pidió "cambiar el modelo energético".



El plan del Gobierno frente a la crisis derivada de la guerra destinará 6.000 M€ en ayudas directas a la ciudadanía.



Desvincularemos el elevado IPC del precio de los alquileres, con un máximo del 2%, y trabajamos en la minoración de los beneficios caídos del cielo. pic.twitter.com/z0cmafP2XB — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 28, 2022



Pero EH Bildu, que tiene su propio plan con ERC, opinó por boca de Arnaldo Otegi que, además de que Sánchez no ha llegado a concretar su plan para desacoplar el precio del gas y de la luz. Pidió adoptar decisiones "estructurales". EH Bildu plantea intervenir el pool de la energía y sacar el gas del método de fijación de precios. Aplaude el descuento de veinte céntimos por litro de carburante o los ERTE para evitar despidos.Dice que estas medidas se las había planteado a Moncloa y se las reiteró por la mañana en una conversación telefónica.Desde ERC, Marta Vilalta opinó que las medidas "llegan tarde y se quedan cortas", y pidió "cambiar el modelo energético".

CIERRE DE FILAS DESDE UNIDAS PODEMOS

Desde Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz respaldó el plan de Sánchez y dijo que es "muy difícil decirle que no". No fue un verso suelto, y Podemos respaldó este discurso. Reivindicó que los precios del alquiler solo se podrán revisar un 2%, aunque seguían negociando con el PSOE las vías para bajar el precio de la luz topando el del gas.