Junqueras y Romeva advierten de que llevarán su causa a Europa

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva han anunciado este miércoles que llevarán su causa a la justicia europea para que la "persecución" de la que se consideran víctimas en España "no quede impune".



Así lo han avanzado después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado la condena por sedición y malversación dictada por el Tribunal Supremo contra Junqueras y Romeva, condenados a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, tras el juicio del procés. Los recursos de amparo de los condenados han sido rechazados por la mayoría conservadora del tribunal con los votos particulares de los progresistas María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez: el resultado ha sido de seis a tres.



Desde Twitter ha reaccionado Junqueras: "Hoy, cuatro años después del exilio de Marta Rovira, el TC tumba nuestros recursos contra la sentencia del 1-O. Los tiempos no son inocuos. Y no por previsible es menos injusta la condena. Llevaremos nuestra causa a Europa para que esta persecución no quede impune".





Avui, 4 anys després de l'exili de @martarovira, el Constitucional tomba els nostres recursos contra la sentència de l'1-O. Els temps no són innocus. I no per previsible és menys injusta la condemna. Portarem la nostra causa a Europa perquè aquesta persecució no quedi impune. https://t.co/VDezzdQT9j — Oriol Junqueras ?? (@junqueras) March 23, 2022

Casualment, el dia que fa 4 anys de l'inici de l'exili de la nostra Secretària General, @martarovira, i que alguns tornàvem a presó, el Tribunal Constitucional rebutja el nostre recurs d'empara.



Ara és l'hora d'anar a Europa. La repressió no pot quedar impune. https://t.co/eaLOUEJql1 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) March 23, 2022

?La repressió és l'única arma de l'estat espanyol ? per combatre el moviment independentista. Però, lluny de derrotar-nos, ens legitimen?!



??La via judicial continua a Europa. No defallim! https://t.co/6Tt7Uqa46I — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 23, 2022

En parecidos términos se ha expresado Romeva: "Casualmente, el día que se cumplen cuatro años del inicio del exilio de nuestra secretaria general, Marta Rovira, y que algunos volvíamos a prisión, el TC rechaza nuestro recurso de amparo.La represión no puede quedar impune".español para combatir el movimiento independentista. Pero, lejos de derrotarnos, ¡nos legitiman! La vía judicial continúa en Europa. ¡No desfallecemos!".