Feijóo, a Sánchez: "Un Gobierno que se dedica a ganar tiempo acaba perdiendo las riendas"

El candidato único a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este sábado en urgir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acordar una bajada de impuestos ante la mayor inflación "de los últimos 33 años", y ha advertido de que "un Gobierno que se dedica a ganar tiempo acaba perdiendo las riendas del país".



El también presidente de la Xunta de Galicia ha trasladado estos mensajes en el transcurso de su intervención en un acto de su campaña para la presidencia del PP celebrado este sábado por la tarde en Torremolinos (Málaga), donde ha sido presentado por el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, donde ha lanzado críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha señalado que "se dedica a regatear los problemas".



En esa línea, ha denunciado que el Gobierno echa "la culpa a las comunidades autónomas" de que "los impuestos de la luz y los combustibles están por las nubes y la gente pide bajarlos", y que si "los camiones se ponen en huelga porque no son capaces de llenar el depósito y repercutirlos en los costes, el Gobierno dice que la culpa es de los camioneros", y "resulta que todos son de derechas".





Adoptar las decisiones "cuando se necesiten"

Núñez Feijóo ha criticado que "se lleva varios semestres cocinando una grave crisis energética, una contundente crisis económica, que aflora con la inflación más expansiva de las últimas tres décadas, y el Gobierno dice que toda la culpa es de Rusia", y al respecto se ha preguntado si "de los dos últimos años es sólo de".Tras defender, al hilo de la invasión rusa de Ucrania, que los 'populares' han sido "solidarios con el Gobierno de España apoyando a su presidente en la Unión Europea y la OTAN mucho más de lo que ha sido la mitad" del Ejecutivo --en alusión al sector de Unidas Podemos--que le "interesa servir a España", Feijóo ha aseverado que "los españoles que abren cada mañana la verja de su negocio, madrugan para ir a su trabajo, o se desloman para cuidar de otras personas, no se merecen un Gobierno que se dedique todo el día a buscar disculpas"."Merecemos que las decisiones se adopten cuando se necesiten, y no dentro de una semana o unos meses", ha dicho Feijóo antes de remachar que "merecemos que se bajen los impuestos ya, porque han subido el doble, porque todo ha subido el doble, y la recaudación se ha incrementado el doble"; en suma,y porque "perderemos mucho más de lo que dejaremos de recaudar por bajar los impuestos", ha advertido.El líder gallego también ha defendido la necesidad de ayudar "ya a las familias porque lo están pasando muy mal", porque algunas "no llegan a fin de mes desde hace varios meses", y ha insistido en señalar que "un Gobierno que esquiva todas las responsabilidades es un Gobierno irresponsable", y uno ""Y España no se lo merece, los españoles merecemos un Gobierno de verdad", ha continuado Núñez Feijóo, quien ha defendido que este país "no es una simple suma de intereses electorales, de intereses de partidos coaligados en el Gobierno y aliados en el Parlamento", ni esel presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "con colores buenos y malos en función de qué vota cada territorio".España "no es un plató de televisión, a pesar de que el presidente quiera convertir La Moncloa en un lugar para rodar una serie sobre su biografía", ha añadido el candidato a dirigir el PP, que ha concluido pidiendo "con todos los respetos" a Pedro Sánchez. "Es lo que podemos pedirle en este momento", ha zanjado Núñez Feijóo en referencia al jefe del Ejecutivo.