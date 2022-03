El PNV, molesto por el acuerdo del PSOE para investigar los abusos en la Iglesia

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado molesto y ha asegurado desconocer el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre la comisión de investigación encargada al Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.

"No tengo ni idea, es la primera noticia que tengo. Con nosotros no se ha negociado nada, no se ha comentado nada y tampoco lo ha hecho el PSOE", ha dicho Esteban a los periodistas en el Congreso, minutos antes de votar la proposición no de ley que su partido, conjuntamente con el PSOE, ha presentado para investigar los casos de pederastia en la Iglesia.

Esta mañana, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu anunciaban que apoyarían esta iniciativa tras llegar a un principio de acuerdo con el PSOE para que el comité de expertos sea "una auténtica comisión de la verdad" y pueda obligar a la Iglesia a cooperar, y para que las víctimas que lo deseen puedan dar su testimonio en el Congreso.

"No sé si han acordado algo por su cuenta, no me pida opiniones a bote pronto sobre algo que desconozco. Pero no me parece muy normal que habiendo un acuerdo como el que tenemos esté llegando a acuerdos de otro tipo, sin entrar luego en los puntos concretos", ha respondido el portavoz del PNV a preguntas de los periodistas.