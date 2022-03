Unidas Podemos acentúa su división por el envío de armas pero no afectará al Gobierno

madrid – El Gobierno español inició ayer el envío directo de armas a Ucrania con nuevas llamadas a la unidad frente a la invasión de Rusia y reclamando altura de miras en vez de "mirarse el ombligo". Una petición que realizó la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez cuando se le planteó la diferencia de criterios existente con Unidas Podemos y algunos ministros de esta formación. Después de que Pedro Sánchez rectificara y anunciara el miércoles que finalmente el Estado español suministraría material militar ofensivo a Ucrania, el primer envío partió de la base aérea de Los Llanos, en Albacete. En total, se transportarán 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos de ametralladoras y ametralladoras ligeras.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el miércoles en la comisión correspondiente del Congreso para explicar las actuaciones del Ejecutivo en el marco de la Unión Europea y de la OTAN, entre ellas, el envío directo de armas. Rodríguez se escudó en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros para no responder si en la primera ocasión en que Sánchez citó a su Gabinete tras anunciar la ayuda armamentística, los ministros morados que la han rechazado (Ione Belarra e Irene Montero) le trasladaron cara a cara su crítica. Tampoco quiso entrar en la división interna de Unidas Podemos al respecto –la vicepresidenta Yolanda Díaz apoya a Sánchez– y recalcó que no es momento de "mirarse el ombligo", sino de tener "altura de miras".

Rodríguez sí apuntó que existe unidad en el Gobierno y que éste se expresa con una única voz, la de Sánchez. Sin embargo, la ministra Irene Montero volvió a expresar su rechazo al suministro de armas a Ucrania al señalar que la forma más efectiva de "parar los pies" al presidente ruso, Vladímir Putin, es "poner atención y respaldo internacional a las negociaciones" entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que no considera que los "matices" con Yolanda Díaz sean graves y descartó que puedan derivar en una escisión en su formación política, y añadió que el Ejecutivo de coalición no peligra ya que la formación morada buscará convencer al PSOE que trasladar material ofensivo a Ucrania es un "error". Reconoció que existes "diferentes sensibilidades", todas "muy respetables", sobre dar directamente armamento a la resistencia ucraniana. "Se han expresado públicamente, mentiría si las negase". Pero Echenique cree que están de acuerdo en lo sustancial. "España es el país del no a la guerra, que no es una posición buenista o inocente, es la opción adulta", subrayó el dirigente de Unidas Podemos.

óptica de los expresidentes En este contexto, dos expresidentes del Gobierno español se han referido en las últimas horas a la guerra en Ucrania. José Luis Rodríguez Zapatero justificó la ayuda armamentística porque se trata de una situación "completamente excepcional" que exige "medidas excepcionales", mientras que José María Aznar instó al Ejecutivo de Sánchez a "aprovechar" la guerra para cambiar su estrategia de defensa y seguridad y conseguir que España sea uno de los países que "moldeen" el nuevo orden internacional que generará el conflicto.

Ante la situación provocada por la guerra, Moncloa ha decidido liberar dos millones de barriles de petróleo de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en una acción coordinada voluntaria con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con destino preferentemente a Ucrania. Ello supone 2,6 días de las reservas de España y se establece por un periodo de un mes.

